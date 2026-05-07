„Der Gegendtalerhof in Treffen am Ossiacher See ist verkauft“, bestätigt der Villacher Rechtsanwalt Rudolf Denzel als Masseverwalter auf Anfrage der Kleinen Zeitung. Neuer Eigentümer des 250 Jahre alten Traditionshauses ist der erfahrene Gastronom und Hotelier Thomas Martinz aus Arriach. Der 58 Jahre alte Unternehmer führt mit der „Gerlitzen Gipfelhaus Betriebs GmbH“ das „Gipf‘l Haus“ auf der Gerlitzen, das er 1998 in vierter Generation übernommen und seither ausgebaut und modernisiert hat.

Mehrere Optionen für die Nutzung werden geprüft

Martinz spricht von einer kurzfristigen Entscheidung. „Für den Kauf habe ich mich einen Tag vor dem Verkaufstermin spontan entschieden“, sagt er. Konkrete Pläne liegen noch nicht auf dem Tisch. „Es gibt zwei bis drei Optionen, die ich gerade gemeinsam mit meinen Beratern ausarbeite“, sagt Martinz. Ob wieder ein Gasthaus entsteht oder eine andere Nutzung kommt, sei offen. Einen persönlichen Bezug hat er dennoch: „Ich kenne das Haus als Gast, wir haben dort den 80. Geburtstag meiner Mutter gefeiert.“

Lange Suche nach einem Käufer

Der Gegendtalerhof gehörte zuvor Julian Kramer, der das Gasthaus 2022 von seinem Vater Peter Kramer übernommen hatte. Im Herbst 2024 stellte der Jungunternehmer einen Konkursantrag, nachdem der Betrieb bereits geschlossen hatte. Kramer begründete das Aus mit hohen Kosten, dringend nötigen Sanierungen, der schwierigen Preisgestaltung und ausbleibenden Gästen. Die Schulden lagen je nach Verfahrensstand bei rund 670.000 bis knapp 700.000 Euro. Zunächst wurde ein Käufer gesucht, ohne Erfolg. Schließlich kam die Liegenschaft mit Gasthaus, Nebengebäude und Zubehör unter den Hammer, der Schätzwert lag bei rund 675.000 Euro. Die tatsächliche Kaufsumme wird nicht genannt. Fixiert ist der Kauf erst, wenn der Genehmigungsbeschluss rechtskräftig ist.