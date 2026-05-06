Der Vorstand der Brau Union, der Österreich-Tochter des niederländischen Biergiganten Heineken, begab sich zu Wochenmitte geschlossen nach Villach, um eine nach Konzernmaßstäben höchst kompakte Braustätte zu eröffnen. Doch es geht bei der neuen Villacher Stadtbrauerei nicht bloß um 5000 bis 7000 Hektoliter Jahresausstoß, den Bruchteil einer Brauerei mit industrieller Fertigung.

288 Jahre Braugeschichte sollen hier ihre Fortsetzung im neuen, kleineren Maßstab finden, nachdem 2024 die Villacher Brauerei in bekannter Form zum Auslaufmodell erklärt wurde. Der Aufschrei über die Konzernentscheidung war damals groß, Brau Union-CEO Hans Böhm sprach im „Kleine“-Interview von 80 Prozent Überkapazität und dem Gebot, zu sparen.

Blick in die neue Stadtbrauerei, in der auch Events stattfinden sollen © Weichselbraun Helmuth Kleine Zeitung

Villacher Bier nicht nur aus Graz

Das Flaggschiffbier Villacher Märzen wird seither „nach Villacher Originalrezeptur“ in Graz-Puntigam gebraut.

Villach wird nun zur Heimstätte von Spezialbieren wie dem Schwarzbier Keller Dunkel, dem unfiltrierten Glocknerpils und dem bernsteinfarbenen Draustadt Lagerbier. Und auch das Villacher Kirchtagsbier wird weiterhin in Villach gebraut, verspricht Braumeister Lukas Scharf. Die Vorbereitungen laufen bereits. Insgesamt fünf Sorten Bier werden derzeit vor Ort gebraut, die Sorten sollen variieren. Angeboten wird das Bier im Shop und in der Gastronomie, der Weg in den Handel sei ein Ziel.

Der frühere Direktor der Villacher Brauerei Thomas Santler und Braumeister Lukas Scharf © Weichselbraun Helmuth Kleine Zeitung

Sechs Millionen Euro investiert

Knapp sechs Millionen Euro wurden in die neue Stadtbrauerei, die einen kleinen Teil der alten einnimmt, investiert. Die bestehende Bausubstanz wurde behutsam modernisiert.

Verkaufsleiter Oliver Plieschnig © Weichselbraun Helmuth Kleine Zeitung

Das restliche Brauereigelände in zentraler Innenstadtlage soll veräußert werden, die Logistik der Brau Union übersiedelt nach Fürnitz, für Ende 2027 ist die Fertigstellung geplant. Damit schließen die Verteilzentren in Klagenfurt und Villach.

O‘zapft ist mit Vizebürgermeisterin Gerda Sandriesser © Weichselbraun Helmuth Kleine Zeitung

„Der Kitt der Gesellschaft“

Michael Pötscher ist der Geschäftsführer von Craftvoll, in seinen Verantwortungsbereich fallen die „Handwerksbrauereien“. Er sieht mit der neuen Stadtbrauerei ein Bekenntnis der Brau Union zur Vielfalt am Biermarkt und zur Zukunft des Bierbrauens in der Draustadt. Für Villach gingen nach sieben Monaten Bauzeit nun die „trockenen Monate“ zu Ende, so Scharf augenzwinkernd. Bier sei für Villach nie nur ein Getränk gewesen, sondern der „Kitt der Gesellschaft“. Verkaufsleiter Oliver Plieschnig spricht von einer geglückten Verbindung von Tradition und Moderne. Gemeinsam mit der Logistik würden in Villach 100 Personen beschäftigt, ein Bruchteil davon in der neuen Stadtbrauerei.

Sichtlich zufrieden: Brau Union-CEO Hans Böhm © Weichselbraun Helmuth Kleine Zeitung

Lieblingswort „Regionalität“

Unübersehbar der Versuch der Brau Union, die Kritiker, die sich in Villach nach der Verkleinerung des Standortes und der geplanten Übersiedelung der Logistik nach Fürnitz (Gemeinde Finkenstein) zu Wort meldeten, zu besänftigen. Auffallend oft war bei der Eröffnung von Regionalität und Markenerlebnis die Rede. CEO Böhm, der 2024 den Beschäftigten den Abbau von 28 Mitarbeitern verkünden musste, gab sich am Mittwoch zuversichtlich. Er hoffe auf eine gute Zusammenarbeit mit der Stadt Villach. Das Bier verbinde Stadt und Brau Union. Bürgermeister Günther Albel fehlte bei der Eröffnung, höchste Repräsentantin der Stadt war Vizebürgermeisterin Gerda Sandriesser (beide SPÖ), die auch Obfrau des Kirchtagsvereins ist. Sie gab sich versöhnlich und lobte die „alte Brauerei in neuem Gewand“.