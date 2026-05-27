Nach 28 Saisonen von Fritz und Margit Gasser hat das Strandbad Sattendorf einen neuen Pächter. Für die heurige Saison setzt die Gemeinde auf eine Übergangslösung mit Imbisswagen. Fehlende Betriebsstättengenehmigungen haben den ungewöhnlichen Schritt veranlasst. Übernommen hat nun der gebürtige Steirer Jo Fellinger (52) , der in Villach für seine Hütte „Zum Steirer“ am oberen Kirchenplatz und vom Kirchtag auf der Draulände bekannt ist. Seine Gastroerfahrung hat er bereits vor über 30 Jahren mit einem eigenen Lokal im Grazer Bermudadreieck sammeln können, bis es ihn schließlich nach Kärnten verschlug.

Seit eineinhalb Wochen ist Fellinger im Strandbad im Einsatz und zeigt sich erfreut über das schöne Wetter über das Pfingstwochenende. So konnte er schon einen ersten Probelauf für die Hauptsaison durchspielen. „Die Gäste sollen den Ausblick genießen und wir kümmern uns um das leibliche Wohl.“ Ein Imbisswagen dient als Küche, ein zweiter als Getränkestation. Die bestehende Gastronomie darf nicht genutzt werden, Toiletten und die Terrasse jedoch schon. Daher hat sich die Gemeinde entschieden heuer keinen Eintritt zu verlangen. Bereits im März habe er sich entschieden die Pacht zu übernehmen. „Ich sehe Potenzial im Strandbad, es ist die schönste Terrasse am Ossiacher See“, sagt Fellinger.

Auf der Seeterrasse werden die Gäste am Tisch bedient © KK/Privat

Vom Eiskaffee bis zum Wienerschnitzel

Für Kinder gibt es klassisches Strandbadessen wie Pommes, Schnitzelsemmel, Nuggets und Burger. Auf der Terrasse wird bedient. Dort stehen unter anderem auch Wienerschnitzel, saures Rindfleisch und Caprese auf der Karte. Dazu kommen Eis, Kaffee, Eiskaffee, gängige Getränke, wie offenes Bier, Aperol und Hugo. Geöffnet ist das Bad täglich von 9 bis 19 Uhr, die Küche von 11 bis 19 Uhr. Vier Mitarbeiter bewirten die Gäste. „Wir suchen noch einen Koch oder eine Köchin. Interessierte sollen am besten direkt vorbeischauen.“

Ob Fellinger bleibt, hängt vom Sommer ab. „Die Einheimischen sind froh, dass wir das machen. Wir schauen uns das die Saison an“, sagt er. Man sei guter Dinge, „dass es ein fixer Standort wird“. Die Planungen zum Umbau des Strandbads liegen nun bei den zuständigen Gremien, Bauausschuss und Gemeindevorstand der Gemeinde.