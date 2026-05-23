Die langen Sommerferien bringen für viele Familien jedes Jahr dieselbe Frage: Wie lassen sich die freien Wochen abwechslungsreich gestalten? In Villach und Villach-Land ist die Auswahl heuer groß. Vereine, Sportanbieter und Organisationen setzen auf Bewegung, Gemeinschaft und Erlebnisse in der Natur, vom Fußballcamp bis zur Kreativwoche. Einen guten Überblick bietet dabei die Plattform „Summertime“ der Stadt Villach. Dort werden Ferienangebote unterschiedlichster Veranstalter gesammelt, darunter Sportwochen, Tagescamps, Workshops und Freizeitprogramme für verschiedene Altersgruppen.

Fußballtraining wie bei den Profis

Ein Höhepunkt für junge Fußballfans ist auch heuer wieder das FC-Barcelona-Academy-Camp in Villach. Kinder und Jugendliche trainieren dabei mehrere Tage lang nach den Methoden der berühmten Nachwuchsakademie des spanischen Spitzenclubs. Im Mittelpunkt stehen Technik, Spielverständnis und Teamgeist.

Beim Barca-Academy-Camp wird trainiert wie bei den Profis © KK/Trabesinger Consulting E.u.

Für Fans des Fußballclubs Real Madrid bietet sich ein Trainingscamp im August in Bodensdorf an. Trainiert wird hier nach der Fundación Real Madrid-Methodik. Auch das Kärntner Fußballnachwuchscamp ist im Sommer in Villach zu Gast. In der ersten Augustwoche wird in Maria Gail trainiert. Mädchen und Buben im Alter von sechs bis 15 Jahren sind willkommen.

Sport wird im Sommer groß geschrieben

Besonders stark vertreten sind in der Region traditionell Sportcamps. Große Nachfrage gibt es etwa beim Hockeycamp von Sport Thomasser in Kooperation mit dem VSV. Neben täglichen Trainingseinheiten stehen dabei auch Athletik, Koordination und gemeinsame Freizeitaktivitäten auf dem Programm. Wer gerne einmal Zirkusluft schnuppern will, ist im Sommercamp von Circus Mooncat richtig: Am Sportplatz der VS Auen stehen diesen Sommer drei Wochen zur Auswahl, in denen Kinder eine Woche lang von einem erfahrenen Team aus Künstlerinnen und Künstlern sowie Zirkuspädagoginnen und -pädagogen trainiert und betreut werden.

Im Circus Mooncat werden die Kinder zu echten Zirkusakrobatinnen und -akrobaten © KK

Pferdefans ab vier Jahren erleben im Reitstall Kantnig zwischen Wernberg und Velden am Wörthersee echte Abenteuer. In liebevoll begleiteten Reit- und Bodenarbeitseinheiten sammeln die Kinder spielerisch erste oder bereits vertiefende Erfahrungen rund ums Pferd.

Abenteuer zwischen See und Berg

Die Region punktet im Sommer vor allem mit ihrer Natur. Rund um Faaker See, Ossiacher See und Dobratsch werden zahlreiche Outdoor-Programme angeboten. Dazu zählen Klettertage in der Kletterhalle Villach , Stand-up-Paddling, Wald- und Naturwochen mit Survival-Training oder Abenteuerprogramme mit Schatzsuchen und Teamspielen. Im Juli erleben Kinder von acht bis 14 Jahren eine Woche voller Bewegung, Natur, Team-Challenges und Abenteuer rund um den Naturpark Dobratsch und den Faaker See.

In der Kletterhalle in Villach werden Klettertage angeboten © Markus Andreas Traussnig

Inklusive Angebote

Die Sommersportcamps von SeeKids in Pörtschach am Wörthersee setzen seit Jahren auf ein klar inklusives Konzept, das Kindern mit und ohne Behinderung gemeinsame sportliche Erlebnisse ermöglicht. Im Zentrum steht dabei das sogenannte „Special Guests“-Programm, das gezielt auf individuelle Bedürfnisse eingeht und eine Teilhabe im Camp-Alltag selbstverständlich macht. Ein wichtiger Bestandteil der Infrastruktur sind zudem die Shuttle-Services, unter anderem auch von Villach nach Pörtschach, die den Zugang zu den Camps erleichtern und eine durchgehende Betreuung bereits ab der Anreise ermöglichen.

Im Sommercamp bei den Seekids kann zwischen vielen verschiedenen Sportarten gewählt werden © KK/Seekids

Camps mit Übernachtung

Wer echtes Ferienlager-Feeling sucht, findet in der Region auch Angebote mit Übernachtung. Mit einem bunten Programm aus Sport, Tanz, Challenges und viel Zeit am See können Kinder und Jugendliche zwischen zehn und 15 Jahren beim „Move the Lake Sommercamp“ in Feld am See eine unvergessliche Woche erleben. An vier Terminen im Sommer wird zur Ferienzeit nach Cap Wörth am Wörthersee eingeladen. Kinder und Jugendliche zwischen sieben und 14 Jahren können sich auf erlebnisreiche und unbeschwerte Ferientage freuen.

Camps mit Übernachtung bietet auch die Action Company an – im Speziellen für Kinder, die die Ferien auch zum Lernen nutzen müssen. Im Mathecamp sowie im Englischcamp. Neben der Vorbereitung auf das neue Schuljahr wartet auch ein spannendes Freizeitprogramm auf die Campteilnehmenden.