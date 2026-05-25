Seit dem 12. März dieses Jahres leitet die gebürtige Niederösterreicherin Christiane Erbert die Einsatzstelle der Österreichischen Wasserrettung Villach. Die Wahl der 39-Jährigen kam wenig überraschend: Bereits seit fünf Jahren arbeitet sie intensiv in der Einsatzstelle mit, zuletzt eineinhalb Jahre lang als Stellvertreterin von Wolfram Krenn. Der langjährige Leiter prägte die Wasserrettung Villach über zwölf Jahre hinweg und bleibt der Einsatzstelle nun als einer der Stellvertreter erhalten. „Wolfram hat mich gefragt, ob ich mir die Leitung vorstellen kann und ich habe ja gesagt“, erzählt Erbert.

Ein Leben für das Ehrenamt

Die zweifache Mutter bringt viel Erfahrung mit. Schon vor ihrer neuen Funktion war sie in mehreren Bereichen der Wasserrettung tätig, unter anderem als Erste-Hilfe-Referentin, Schriftführerin und Referentin für Einsatzfragen. Dadurch kennt sie sowohl die organisatorischen Abläufe als auch die praktische Einsatzarbeit genau. Als Einsatzstellenleiterin trägt Erbert jetzt die Verantwortung für Organisation, Ausbildung, Einsatzplanung und Koordination der gesamten Wasserrettung Villach. Besonders wichtig ist ihr dabei die Präventionsarbeit: „Besser ist es, wenn wir keinen Einsatz fahren müssen, als auszurücken.“ Vor allem Erwachsene würden Gefahren im Wasser oder Wetterbedingungen oft unterschätzen und gleichzeitig ihre eigenen Fähigkeiten überschätzen.

Das Team der Einsatzstelle Villach © KK/Privat

Die Einsatzstelle Villach betreut ein großes Einsatzgebiet: Dazu zählen alle Gewässer im Raum Villach, wie zum Beispiel der Ossiacher See und der Silbersee ebenso wie die Flüsse Drau und Gail. Spezialisierte Fließwasser- und Tauchteams werden zudem bei Suchaktionen und Flussrettungen in ganz Kärnten eingesetzt. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Schwimmausbildung. Zwar würden heute viele Kinder früh gefördert werden, dennoch sieht Erbert weiterhin großen Handlungsbedarf: „Viele Kinder können einfach nicht ausreichend schwimmen“, betont sie. Damit eröffnet sich auch eine weitere Herausforderung für die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer, eine, die viele Vereine trifft, weiß Erbert: „Es ist extrem schwer ehrenamtliche Einsatzkräfte zu finden, sie zu begeistern und zu halten. Menschen zu finden, die für die gute Sache einstehen wollen und auch Verantwortung übernehmen wollen.“

Motto: „Jeder Schwimmer ein Rettungsschwimmer“

Darum liegt ein Schwerpunkt der Einsatzstelle Villach auf der Schwimmausbildung und auf Nachwuchsarbeit. Kinder können ab elf Jahren Teil der Jugendgruppe werden, ab 13 Jahren erste Erfahrungen als Rettungsschwimmer sammeln. Entscheidend sei, egal ob als Kind oder Erwachsener, Teamfähigkeit, gute Schwimmkenntnisse und Freude am Ehrenamt, denn: „Alles andere kann man lernen.“

Für Erbert selbst ist das Ehrenamt längst Teil ihres Lebens geworden. Neben ihrer Tätigkeit bei der Wasserrettung engagiert sie sich beim Roten Kreuz und fährt zwei Mal monatlich bei Einsätzen mit. Auch ihre Familie ist eng mit dem Rettungswesen verbunden: Ihr Mann Christoffer ist ebenfalls beim Roten Kreuz und der Wasserrettung tätig, die beiden Kinder wachsen ganz selbstverständlich mit der Einsatzwelt auf und: „Die meisten meiner Freunde sind aus der Kameradschaft“, sagt sie. In den kommenden Jahren will Erbert die erfolgreiche Arbeit der Einsatzstelle fortführen, den Nachwuchs weiter stärken und die Sicherheit im Wasser in der Region weiter ausbauen.