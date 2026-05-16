Bei St. Magdalen in Villach sind am Samstag seit dem frühen Nachmittag der Hubschrauber, die Feuerwehr, die Wasserrettung und die Rettung im Einsatz. Ersten Informationen zufolge wird nach einer vermissten Person in der Drau gesucht.

Drohne

Zahlreiche Einsatzkräfte sind an der Suchaktion beteiligt. „Ein Fischer hat eine Person im Wasser beobachtet, es wurden auch Kleidungsstücke gefunden“, heißt es von der Pressestelle der Polizei. Die Suchaktion findet im Bereich der Friedensbrücke statt, auch eine Drohne ist im Einsatz, Taucherr sind ebenfalls vor Ort.

Feuerwehr und viele andere Einsatzorganisationen sind vor Ort © KLZ/Schild

Weitere Hintergründe sind noch unklar.