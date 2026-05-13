Mehr als drei Wochen lang wurde nun intensiv nach einer Mutter und ihren zwei Kindern in Friaul gesucht. Sie waren seit 20. April vermisst. Das Verschwinden hatte in der gesamten Region und darüber hinaus für Aufsehen gesorgt – insbesondere, nachdem das Auto in Tarcento gefunden worden war. Die Suche wurde zuletzt auch auf Slowenien und Österreich ausgedehnt.

Die drei Personen sollen gemeinsam mit den vier Hunden der Familie zu einer Wanderung aufgebrochen sein. Dafür hatten sie auch einen Campingplatz gebucht, den sie jedoch nie erreichen sollten. Vor ihrem Verschwinden hatte die 49-jährige Frau einen ihrer zwei Jobs gekündigt. In der Wohnung der Frau entdeckten Ermittler zwei Briefe, durch die Befürchtungen einer Verzweiflungstat ins Spiel kamen. Die beiden Telefone der Frau waren ausgeschaltet.

Alle drei Personen wohlauf

Am Mittwoch dann die große Wende: Alle drei Personen wurden aufgefunden, wie die Staatsanwaltschaft von Piacenza mitteilte. „Alle drei sind wohlauf und leben in angemessener Unterkunft.“ Mit diesen Informationen wird man sich auch zufriedengeben müssen, mehr wird es nämlich nicht zu erfahren geben: „Wir beabsichtigen nicht, weitere Details zu veröffentlichen, da die Frau Ängste und Bedenken geäußert hat, falls ihr Aufenthaltsort entdeckt würde, und ausdrücklich erklärt hat, dass sie sich in diesem Fall wieder unauffindbar machen wolle“, sagte Staatsanwältin Grazia Pradella.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft sind damit jedoch nicht abgeschlossen. Ermittelt wird wegen der „vorsätzlichen Nichtbefolgung einer gerichtlichen Anordnung“ und – so heißt es in Italien – wegen der „einvernehmlichen Entführung von Minderjährigen“, also Kindesentziehung.