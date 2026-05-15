Erneuern oder zusperren? Mit dieser Frage musste sich vor einigen Jahren die Marktgemeinde Neumarkt in der Steiermark beschäftigen. Das Freibad entsprach nicht mehr den Anforderungen. Der Gemeinderat beschloss einstimmig in Abstimmung mit dem Land die Erneuerung. Und das im wahrsten Sinne des Wortes: Kaum ein Stein blieb auf dem anderen. Spatenstich war im Jahr 2024. Der Garderobentrakt wurde kernsaniert – Restaurantgebäude, Technikraum, Poollandschaft präsentieren sich komplett neu.

Wenige Tage vor dem Start in die neue Saison führt uns Bürgermeister Josef Maier durch die Freizeit- und Sportstätte. Das Bad in Neumarkt hat eine lange Geschichte. Schon in der Nachkriegszeit konnte man hier planschen, große Sanierungen gab es in den 70er- und in den 90er-Jahren. „In den 90er-Jahren erfolgte ein großer Umbau Richtung Naturbadeanlage. Das war damals der Trend“, so Maier.

Hygiene bis Statik

Im Laufe der Zeit häuften sich allerdings – von der Hygiene bis zur Statik – die Probleme. Künftig können die Gäste wieder in einem Chlorbecken schwimmen, neu ist auch die Rutsche. „Alleine der Pool inklusive Technik hat 1,8 Millionen Euro gekostet“, so Maier. Insgesamt wurden rund 5,5 Millionen Euro netto investiert.

Größte Herausforderung war der Untergrund, denn das Gebiet liegt auf einer Gletschermoräne. Das bedeutet schwierige Bodenverhältnisse. Einen stabilen Untergrund zu schaffen gehörte zu den aufwendigsten Arbeiten. Das sorgte letztlich für höhere Kosten, dafür verantwortlich waren auch das langwierige Bauverfahren und generelle Baukostensteigerungen. Insgesamt spricht Maier von entstandenen Mehrkosten von rund 250.000 Euro. Auch zeitlich kam es zu Verzögerungen.

Bürgermeister Josef Maier freut sich auf die Eröffnung © KLZ / Michaela Egger

Herausforderungen

Kräftige Unterstützung gab es bei dem Projekt vom Land Steiermark. Wie viele andere Gemeinden steht auch Neumarkt vor finanziellen Herausforderungen. Ob der Neubau in dieser Form umgesetzt werden würde, würde die Gemeinde heute erneut vor der Entscheidung stehen? „Dann hätten wir wohl zusperren müssen“, sagt der Bürgermeister..

Er ist froh, dass Neumarkt weiterhin ein Freibad anbieten kann, an dem sich künftig möglichst viele Menschen erfreuen sollen. „Auch wir sind von Abwanderung betroffen.“ Das moderne Bad sei ansprechend für Jugendliche und Familien. In die Umsetzung einbezogen wurden Schulen und Sportvereine. „Ein großer Wunsch war ein 25-Meter-Sportbecken.“ Das wird nun geboten, außerdem kann das Wasser leicht beheizt werden. „Mich haben schon einige Leute angesprochen, dass sie in Zukunft gerne zu uns kommen werden“, freut sich Maier auf eine hoffentlich sonnige Saison.

Collage von Werner Lückl aus Neumarkt: Das Neumarkter Schwimmbad im Wandel der Zeit © Lückl

Die gesamte Anlage präsentiert sich einladend, viel Holz – Lärche – wurde verarbeitet. Die Küche im Restaurant „spielt alle Stückeln“, sagt Maier. Die Suche nach geeigneten Pächtern gestaltete sich schwierig. Doch mittlerweile wurden erfahrene Gastronomen gefunden, die auch im Lachtal und in Velden tätig sind. „Wenn alles gut läuft, soll im Restaurant ein Ganzjahresbetrieb stattfinden“, so Maier.

„Das Bad ist eine Ruheoase mitten im Ort und ein beliebter Treffpunkt“, so Josef Maier. Lobes- und Dankesworte richtet er auch an Gemeindemitarbeiter vom Bauhof bis zu den Gärtnerinnen, die kräftig angepackt haben: „Hut ab, was hier geleistet wurde.“

Vorher ...

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