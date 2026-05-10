Samstagnacht kam ein Autofahrer auf der St. Lambrechter-Straße (L502) bei Neumarkt/Steiermark aus unbekannter Ursache von der Straße ab. Der Audi kam erst zum Stillstand, als er gegen ein Brückengeländer prallte. Entgegen erster Befürchtungen wurde niemand im Fahrzeug eingeklemmt.

Die Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr kümmerten sich mit Ersthelfern um eine verletzte Person, die anschließend von Notarzt und Rettung (RK Murau) versorgt wurde. Ein Brandschutz wurde errichtet und mit der Polizei der Verkehr geregelt.

Ein Abschleppunternehmen holte den Unfallwagen ab, die Landesstraße war im Unfallbereich während des Einsatzes gesperrt.