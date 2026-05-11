Sehr gut besucht war am Samstagabend ein Muttertagskonzert mit dem gemischten Chor „Alpenklang Perchau am Sattel“ in der örtlichen Pfarrkirche.



Mit Harmonikaklängen von Johannes Karner wurde die besinnliche Feierstunde eröffnet, anschließend übernahm der Chor.

Obmann Walter Reichl freute sich über den guten Besuch und dankte allen Mitwirkenden. Texte zum Muttertag wurden von Maria Strasser und Franz Karner vorgetragen. Besondere Aufmerksamkeit galt der von Nicole Preiß geleiteten Gruppe „Perchauer Kids“. Lisa Reiter begleitete die Kids mit Gitarre. Den gemischten Chor leitete Christine Kociper.