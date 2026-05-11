Ein ehemaliger Bundesliga-Fußballer befindet sich bereits zum zweiten Mal in der Wiener Josefstadt in Haft. Dem aus der Steiermark stammenden Ex-Kicker wird vorgeworfen, wiederholt Betrugshandlungen begangen zu haben. Laut Anklage soll er sich in Dubai an drei aufeinanderfolgenden Tagen jeweils 500 Euro von Bekannten geliehen haben, obwohl ihm aufgrund seiner angespannten finanziellen Situation bewusst gewesen sei, dass er das Geld nicht zurückzahlen könne.

Angesichts der Vorgeschichte des ehemaligen Fußballstars (im Jänner wurde er bereits einmal verurteilt) und eines schnellen Rückfalls nach seiner Haftentlassung sah das Gericht offenbar nur wenig Handlungsspielraum. Wegen mehrfachen gewerbsmäßigen Betrugs wurde eine Haftstrafe von 18 Monaten verhängt. Nach einer Berufung reduzierte das Oberlandesgericht Wien das Strafmaß auf 14 Monate.

Fußballer verurteilt: Schwerer gewerbsmäßiger Betrug

Der Ex-Fußballprofi ist zuletzt im Jänner 2025 am Wiener Landesgericht wegen schweren gewerbsmäßigen Betrugs und Veruntreuung zu zwei Jahren Haft, davon sechs Monate unbedingt verurteilt worden. „Ja, das passt“, nahm der 33-Jährige damals das Urteil an.

Der Ex-Fußball-Profi war im Sommer 2024 in Deutschland festgenommen worden. Er kam in Auslieferungshaft und wurde nach seiner Überstellung nach Österreich vom Landesgericht für Strafsachen in U-Haft genommen.

Reumütiges Geständnis, dann Haft

Der Ex-Kicker hatte vor einem Schöffensenat ein umfassendes und reumütiges Geständnis abgelegt. Er habe „in den letzten Monaten sehr viel gelernt“, sagte der 33-Jährige. Die Staatsanwaltschaft Wien legte dem Angeklagten eine Reihe strafbarer Handlungen zur Last, die er in Österreich und Deutschland begangen haben soll. Inkriminierte Schadenssumme damals: knapp 250.000 Euro. „Es tut ihm wahnsinnig leid. Er hat so viele Leute enttäuscht. Er ist bloßgestellt“, meinte sein Verteidiger.