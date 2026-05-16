Die Zauberküche GmbH hat expandiert. Nach der Lieferküche und dem Restaurant „Seezauber“ am St. Andräer Badesee hat die Lavanttaler Gastro-Firma vor Kurzem den „Zaubertreff“ in der Cafeteria des LKH Wolfsberg eröffnet. Wie es dazu kam? „Die Kabeg ist an uns herangetreten und hat uns gefragt, ob wir übernehmen wollen“, berichtet Geschäftsführer Alexander Staffenberger. „Nach reichlicher Überlegung haben wir uns das zugetraut und übernommen.“ Das neue Restaurant ist südseitig auch von außen und nicht nur für Krankenhauspatienten und -besucher zugänglich.

Angeboten werden werktags ganztägig – Montag bis Freitag von 9 bis 17 Uhr und samstags von 14 bis 18 Uhr – Kaffee und Kuchen, Eisbecher und Snacks. Von 11 bis 14 Uhr gibt es ein Mittagsmenü mit Suppe, Hauptspeise und Salat um 13,90 Euro. „Das Tagesmenü wird in St. Andrä gekocht und geliefert“, erklärt Staffenberger. „Der Rest, zum Beispiel das Wienerschnitzel, wird frisch vor Ort gekocht.“ Man setze auf Frische und Regionalität.

Vorläufig bleibt der Zaubertreff sonn- und feiertags geschlossen. Nach der heurigen Saison am See werde man sehen, ob man künftig auch im Krankenhaus am Sonntag aufsperrt. Das neue Restaurant bietet Platz für rund 50 Gäste plus 35 im Außenbereich. Eine Person arbeite in der Küche und eine im Service, unterstützt durch eine Hilfskraft. Die Zauberküche sucht übrigens noch Unterstützung: Ausgelernte Köche können sich bei Interesse direkt bei Staffenberger unter 0660 34 34 656 melden.