Helmut Menner, Kaufmann mit Leib und Seele, ist im 76. Lebensjahr verstorben. Sein Leben war geprägt von Unternehmergeist, Gastfreundschaft und Liebe zu seiner Familie sowie zu seinem Beruf. Geselligkeit, Lebensfreude und Humor zeichneten ihn zudem aus.

Ein Kaufhaus am Turnersee

Helmut Menner aus der Blaiken in St. Andrä entstammt der Kaufmannsfamilie Menner. Für ihn war es immer schon klar, dass er nach seiner Schullaufbahn in die Fußstapfen seiner Eltern treten werde. Nach Beendigung seiner kaufmännischen Ausbildung war er einige Jahre als Gebietsleiter in der Betreuung von Zentralen des Gewerblichen Großhandels beschäftigt. Nach dem überraschenden Tod seines Vaters übernahm er den elterlichen Betrieb, der neben dem Kaufhaus in St. Andrä um eine Frühstückspension mit einem Café und ein weiteres Kaufhaus am Turnersee erweitert wurde. Dort lernte er auch seine spätere Ehefrau Annemarie kennen, die er 1978 heiratete. Ihre beiden gemeinsamen Söhne Gernot und Edgar waren für ihn Zeit seines Lebens sein ganzer Stolz.

Helmut Menner gestaltete in den darauffolgenden Jahren den Betrieb komplett um, modernisierte und erweiterte ihn ständig, wobei ihm seine Gattin eine verlässliche Stütze war. So führte er jahrzehntelang ein Hotel-Restaurant mit Kaufhaus am Turnersee. Im Jahr 2015 übergab er im Alter von 65 Jahren seinen Betrieb an seinen Sohn Gernot, kehrte in seinen Geburtsort St. Andrä zurück und genoss dort seine letzten Lebensjahre im Ruhestand.

Neben seinem Berufsleben war er aber auch von Witz und Charme geprägt. Diesen lebte er im St. Andräer Fasching und bei der „Nia Gnua Comedy“ aus, wo er alle Stationen durchmachte – angefangen von der Rolle des Faschingsprinzen, über die Funktion des Wirtschafters, bis hin zum Akteur.

Die Trauerfeier fand bereits statt.