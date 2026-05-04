Familie und Freunde trauern um den Lavanttaler Uwe Zaminer, der im Alter von 58 Jahren für immer seine Augen geschlossen hat. Jahrelang hat er unermüdlich und tapfer gegen seine schwere Krebserkrankung angekämpft, da er noch so viel vorhatte mit seiner Familie.

Geboren ist Uwe Zaminer am 13. August 1967, als eines von vier Kindern ist er in Frantschach aufgewachsen. Nach der Volksschule in St. Gertraud besuchte er das Stiftsgymnasium St. Paul und maturierte schließlich am Borg Wolfsberg.

Seit seiner frühesten Kindheit war sein Leben von Musik geprägt: Schon als kleiner Bub saß er täglich stundenlang am Klavier, gewann sämtliche Wettbewerbe und hat schließlich am Konservatorium Klavier studiert. Als Keyboarder war die Bühne sein zweites Zuhause. Ende der 1980er-Jahre mit den „Carinthia Babies“, später mit der „Helmet City Band“ und ab dem Jahr 2000 mit seiner Band „Stormy Chicken“, mit der er – solange es sein Gesundheitszustand zuließ – auf vielen Bällen und Hochzeiten für Stimmung sorgte.

Machte sein Hobby zum Beruf: Uwe Zaminer © KK/Privat

Der Vollblutmusiker machte sein Hobby zum Beruf und unterrichtete jahrelang als Klavierlehrer an der Musikschule Pörtschach. Abends und wochenends brachte er seinen Privatschülern in seiner Heimatstadt Wolfsberg das Klavierspielen bei. 1996 wurde er erstmals Papa und ging in der Vaterrolle für seine Tochter Anna voll auf.

Anfang 2007 lernte er seine Lebensgefährtin Bettina kennen, mit der er seither gemeinsam durchs Leben ging. In diesem Jahr sattelte der begnadete Musiker beruflich um: Er begann als Anzeigenberater bei der Kärntner Woche, ab Ende 2009 war er bei den Unterkärntner Nachrichten als Werbe- und PR-Berater tätig. Musiziert hat er nebenbei weiterhin. Das Familienglück hat im Oktober 2014 die Geburt von Sohn Matthias perfekt gemacht. Doch 2020 erkrankte Uwe schwer. Es folgten Jahre mit Höhen und Tiefen, die ihm viel Kraft abverlangt haben. Am 29. April hat ihn schließlich seine Kraft in seinem geliebten Zuhause verlassen, in dem ihn seine Lebensgefährtin bis zum Schluss umsorgte.

Die Verabschiedung fand im engsten Familien- und Freundeskreis statt, bei der abschließend das Lied „Piano Man“ gespielt wurde. Der Verstorbene wird am evangelischen Friedhof in Wolfsberg zur letzten Ruhe gebettet. Im Familiengrab wird er dann mit seiner Zwillingsschwester Astrid, die im Alter von zehn Wochen verstarb, mit seinem großen Bruder Christian (✝2011), mit seiner Mama (✝2014) und mit seinem Papa (✝2023) vereint sein.