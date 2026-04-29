Am Wochenende kam es am Afritzer See zu einem folgenschweren Unfall: Ein Fischer ging plötzlich im Wasser unter. Dass er geborgen werden konnte, lag an mehreren glücklichen Umständen – ein Hausmeister und ein zufällig anwesender Arzt reagierten sofort.
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