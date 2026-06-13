Die Almkulinarik ist längst ein Grund für sich, auf die Gerlitzen zu fahren. Insgesamt 13 bewirtschaftete Hütten verteilen sich über den Berg und laden dazu ein, sich nach einer Wanderung mit einer Jause oder typischen Hüttenschmankerln zu stärken und jede davon pflegt ihren eigenen Charakter. Eine davon ist die Neugarten Almseehütte, die direkt am idyllischen Almsee liegt und zeigt, wie vielfältig die Hüttenkultur auf der Gerlitzen heute ist.

Slow Food auf 1600 Metern Seehöhe

Direkt am Almsee auf rund 1600 Metern Seehöhe gelegen, verbindet man auf der Neugarten Almseehütte Kärntner Almkultur mit einem konsequenten Bekenntnis zu Regionalität und Qualität. Hüttenwirt Johann Maier setzt auf Zutaten aus der eigenen Landwirtschaft sowie von Produzentinnen und Produzenten aus der Umgebung und macht die Almseehütte so zu einem Aushängeschild der Kärntner Genusskultur.

Johann Maier übernahm die Hütte 1992 von seinen Eltern. Sie ist seit rund 50 Jahren ein Familienbetrieb © KK/Privat

Bundesweit bekannt wurde der Betrieb durch eine ungewöhnliche Marketing-Idee: Die „lebenden Speisekarten“, die weit über die Landesgrenzen hinaus für Aufmerksamkeit sorgten. Heute lockt die Hütte jedoch vor allem mit ihrer einzigartigen Lage am Bergsee, wo eine Wassererlebniswelt auf Familien wartet, und einem besonderen Übernachtungsangebot: In gemütlichen Schlaffässern können Gäste übernachten und den Sonnenuntergang oder den Sonnenaufgang mitten in der Kärntner Bergwelt erleben. Geöffnet ist die Hütte täglich von 9 bis 18 Uhr.

Der Almsee, der der Hütte ihren Namen gab © KLZ/Julia Wiesflecker

Event- und Genusshütte, die auch mit dem Auto erreichbar ist

Die Edelweisshütte an der Klösterle-Talstation hat sich in den vergangenen Jahren von einer klassischen Einkehrstation zu einem vielseitigen Treffpunkt für Ausflügler und Einheimische entwickelt. Die Speisekarte setzt bewusst auf eine Mischung aus „Klassikern wie früher“ und österreichischer Wirtshauskultur, ergänzt durch saisonale Tagesgerichte sowie einen regelmäßigen Bergbrunch, der je nach Nachfrage flexibel ab 9 Uhr angeboten wird. Themenabende vervollständigen das kulinarische Angebot: freitags Pizza, samstags „Grill & Chill“ und sonntags gibt es Ripperl.

Lukas Prosegger mit seiner Partnerin Lisa-Marie Ofer © KK/Privat

Hinter dem Betrieb steht Hüttenwirt Lukas Prosegger. Der 36-jährige gebürtige Feldkirchner übernahm die Hütte im Juni vor zwei Jahren, nachdem er zuvor in einem Hotel tätig war. Davor sammelte er Erfahrungen als Barkeeper und Barmanager in ganz Europa. Diese Zeit prägt auch das heutige Konzept der Hütte, die sich bewusst zwischen bodenständiger Wirtshauskultur und moderner Eventlocation bewegt. So findet am 18. Juli ein großes DJ-Event statt, geplant sind außerdem sogenannte „Heimatabende“, bei denen Vereine aus der Region ihr Können zeigen. Im Sommer wird der Betrieb aktuell von einem kleinen Kernteam geführt, im Winter sind bis zu 20 Mitarbeitende im Einsatz. Bei Veranstaltungen wird Prosegger zusätzlich von seiner Familie unterstützt. Die Hütte bietet rund 650 Sitzplätze und hat aktuell von Freitag bis Sonntag sowie an Feiertagen von 11 bis 20 Uhr geöffnet, wobei die Öffnungszeiten flexibel gestaltet werden können: „Wenn viel los ist, bleibt auch länger geöffnet“, so der Hüttenwirt. In den Sommerferien wird auch montags und dienstags geöffnet sein, wer einen Brunch vorreserviert, wird bereits ab 9 Uhr auf der Hütte empfangen.

| Der 36-jährige gebürtige Feldkirchner bietet auch Firmenfeiern und Hochzeiten an © KK/Privat

Neben dem Tagesgeschäft spielen auch private und Firmenfeiern eine zunehmende Rolle: Erste Buchungen für Weihnachtsfeiern liegen bereits vor und auch Hochzeitsgesellschaften sind regelmäßig zu Gast bei Prosegger.