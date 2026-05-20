Im Gewerbegebiet von Treffen, hinter dem Pferdesportfachhandel Krämer, wird derzeit gebaut. Dort errichtet die Sportwagenmarke Porsche ihre nächste „Porsche Charging Lounge“. Der Standort in Treffen soll noch heuer fertiggestellt werden und wird nach Koblach in Vorarlberg und der niederösterreichischen Hauptstadt St. Pölten die dritte markenexklusive Schnellladestation in Österreich. Angaben zur Investitionssumme werden keine genannt.

Sechs Ladestationen mit bis zu 400 Kilowatt

Geplant sind sechs DC-Ladesäulen mit einer Ladeleistung von bis zu 400 Kilowatt. DC steht übrigens für Direct Current, was bedeutet, dass mit Gleichstrom geladen wird. Es ist für schnelles Laden unterwegs ausgelegt. Nutzen können die Stationen exklusiv Kundinnen und Kunden von Porsche. Im Lounge Bereich sollen zukünftig Snacks, Kaffee, Erfrischungsgetränke, WLAN und moderne Sanitärräume zur Verfügung stehen. „Unser Ziel ist, das Laden so komfortabel wie möglich zu machen“, sagt ein Sprecher von Porsche in Österreich. Der Standort wurde aufgrund seiner Lage entlang der Nord-Süd-Route gewählt.

In Deutschland, Österreich und der Schweiz betreibt Porsche bereits mehr als zehn solcher Standorte, etwa in Würzburg, Ingolstadt, Bingen am Rhein, Nyon sowie in Koblach und St. Pölten. Wie schnell dort geladen werden kann, zeigt Porsche am Beispiel des neuen Cayenne Electric. Er lässt sich laut Porsche an den Charging Lounges in rund 16 Minuten von zehn auf 80 Prozent Ladezustand bringen.