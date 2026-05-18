Ein Hubschrauber stürzt am Dobratsch ab und verunreinigt jene Quellen, die die Stadt Villach mit Trinkwasser versorgen. Das Wasser ist plötzlich ungenießbar. Für wie lange, weiß niemand.

Oder: In Klagenfurt steht ein großes Industriegelände in Flammen. Die Feuerwehr zapft sämtliche Hydranten in der Umgebung an, doch irgendwann fließt kein Tropfen mehr. Die Reserven sind ausgeschöpft.

Beide Szenarien sind hypothetisch, könnten aber jederzeit Realität werden. Künftig will man darauf vorbereitet sein. „Wir haben nicht grundsätzlich zu wenig Wasser, fallweise gibt es aber Verteilungsprobleme“, sagte Erich Eibensteiner, Geschäftsführer des Wasserverbandes Kärnten, am Montag bei einer Pressekonferenz. Der Verband wurde vor einem Jahr von den Städten Klagenfurt, Villach, St. Veit und Feldkirchen gegründet. Ziel ist es, die Trinkwasserversorgung im Zentralraum langfristig abzusichern und Wasser dorthin zu leiten, wo es gerade benötigt wird. Dafür soll in den kommenden elf Jahren ein rund 100 Kilometer langes Ringleitungsnetz zwischen den Städten entstehen. Die Kosten von geschätzt 118 Millionen Euro netto teilen sich Land (51 Prozent), Bund (16 Prozent) und die beteiligten Gemeinden (33 Prozent).

Erich Eibensteiner, Geschäftsführer des Wasserverbandes Kärnten © Markus Andreas Traussnig

Erster Bauabschnitt im Wörthersee

Startpunkt des Projekts wird die Verbindung zwischen Klagenfurt und Villach. Die rund 35 Kilometer lange Leitung soll etwa 35 Millionen Euro kosten. „Wir werden das Projekt noch im Juni oder Juli beim Land einreichen. Anfang 2028 soll der Baustart erfolgen“, erklärte Eibensteiner. Der erste Bauabschnitt betrifft den Wörthersee zwischen Klagenfurt und Velden, wobei die Leitung am Seegrund verlaufen wird. Danach folgen schrittweise die Verbindungen Feldkirchen–Villach ab 2030, Feldkirchen–Klagenfurt ab 2032 sowie Feldkirchen–St. Veit ab 2034. Bis 2037 soll die gesamte Wasserschiene fertiggestellt sein.

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Tritt danach einer der eingangs skizzierten Notfälle ein, könnte Villach etwa Wasser aus den Krappfelder Quellen beziehen, die die Landeshauptstadt versorgen, während umgekehrt Wasser vom Dobratsch helfen würde, den temporären Engpass in Klagenfurt abzufedern. Auch regionale Spitzen, zurückzuführen auf Industrie oder Fremdenverkehr, sollen sich mit der neuen Ringleitung besser ausgleichen lassen. Kaum helfen würde sie dagegen bei Verunreinigungen im lokalen Leitungsnetz, wie sie im Herbst 2024 in Klagenfurt der Fall war.

Allerdings weiß Klagenfurts Bürgermeister Christian Scheider (FSP) aus dieser Erfahrung, wie „sensibel“ das Thema Trinkwasser für die Bevölkerung ist. Das betonte er auch bei der Pressekonferenz. Für seinen Villacher Amtskollegen und Verbandsobmann Günther Albel (SPÖ) ist das Vorhaben ein „Jahrhundertprojekt“. Die für Wasseragenden zuständige Marika Lagger-Pöllinger (SPÖ) denkt bereits weiter: Im Osten Kärntens und in Oberkärnten würden sich lange Trockenperioden schon auf die Trinkwasserversorgung auswirken und in den nächsten Jahren und Jahrzehnten weitere Investitionen auch in diesen Regionen notwendig machen.