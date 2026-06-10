Einen ungewöhnlichen Gast gibt es derzeit im Camping - Bad Ossiacher-See: Die Staatsanwaltschaft (StA) Klagenfurt ermittelt in der Anlage in Annenheim in der Gemeinde Treffen. Es geht um den Verdacht der Untreue „zum Nachteil der Stadt Villach“, so StA-Sprecher Markus Kitz.

Die Ermittlungen, die noch am Anfang stehen, wurden Ende April durch eine Anzeige auf der anonymen Hinweisgeberplattform der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) ins Rollen gebracht. Diese hat die Causa an ihre Kollegen in Klagenfurt weitergeleitet. In der Anzeige wird auf einen Bericht des Stadtrechnungshofes Villach verwiesen und eine mutmaßliche Schadenssumme von rund 1,3 Millionen Euro angegeben. Die Ermittler haben die Stadt Villach um eine Stellungnahme ersucht. „Die Beantwortung ist bislang nicht eingelangt“, so Kitz. Ermittelt wird noch gegen unbekannte Täter.

Kosten überschritten

Der Sachverhalt ist etwas kompliziert: Die Camping - Bad Ossiacher-See (CBO) Gesellschaft gehört der Stadt Villach und der Gemeinde Treffen. In den Jahren 2024 und 2025 wurde das rund 5,5 Hektar große Areal modernisiert und umgebaut. Dabei ist es zu Kostenüberschreitungen – ursprünglich geplant waren rund 5,5 Millionen Euro – und Verzögerungen gekommen. Die Folge: Zusätzliches Geld war zur Zwischenfinanzierung notwendig. Die Stadt Villach als Hauptgesellschafter half und überwies insgesamt rund 1,3 Millionen Euro an die CBO. So weit, so gut.

Im Vorjahr hat dann der Stadtrechnungshof (StRH) die CBO überprüft. Das Ergebnis ist ein 60 Seiten umfassender, verheerender Bericht. So war die Bereitschaft der Zusammenarbeit der CBO-Verantwortlichen mit den Prüfern offenbar ausbaufähig. „Durch die Nichtbereitstellung prüfungsrelevanter Daten und Unterlagen sei gegen die Auskunftspflicht nach dem Villacher Stadtrecht verstoßen worden, halten die Prüfer fest."

Prüfung behindert?

So wurde „die Prüfarbeit durch die zeitlich verzögerte Übermittlung der angeforderten Prüfungsunterlagen behindert" und „durch die Nichtübermittlung wesentlicher prüfungsrelevanter Unterlagen verhindert“, steht im öffentlich zugänglichen Bericht. Dort heißt es weiter: „Dem StRH lagen wesentliche Unterlagen zur Prüfung der Abläufe in Verbindung mit der Baukostenüberschreitung in der zweiten Bauphase sowie der Auszahlung von 1,3 Millionen Euro durch die Stadt Villach an die CBO GmbH nicht vor. Die zeitliche Nachverfolgung war für den StRH nicht bzw. nur eingeschränkt möglich."

Und genau diese 1,3 Millionen beschäftigen jetzt auch die Staatsanwaltschaft: Denn für ihre Verwendung scheinen in der Camping - Bad Ossiacher-See GmbH die entsprechenden Informationen und Beschlüsse zu fehlen.



Es gilt die Unschuldsvermutung.