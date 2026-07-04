Der Nachfolger des Klarinettenfestivals „ClariArte“, das nach 17 Jahren im Vorjahr zum letzten Mal in Hartberg erklungen ist, scharrt bereits in den Startlöchern: Von 21. bis 23. August findet heuer erstmals die neue Veranstaltungsreihe „Swinging Hartberg“ statt. An drei Abenden warten auf die Besucherinnen und Besucher schwungvolle Melodien und energiegeladene Big-Band-Rhythmen.

Als Höhepunkt der Veranstaltungsreihe stehen am Samstag die Big Band Hartberg (Foto) und die Big Band Kulmination im Schlosshof auf der Bühne © Big Band Hartberg

Als Veranstalter fungiert die Stadtgemeinde. „Als die ClariArte aufgehört hat, wollten wir mit etwas Neuem diese Lücke bestmöglich füllen“, sagt Marcus Martschitsch, Bürgermeister und Kulturreferent. Mit Fritz Borecky, musikalischer und organisatorischer Leiter der Big Band Hartberg, habe man gute Gespräche geführt, so sei die Idee für „Swinging Hartberg“ schließlich gemeinsam mit Rita Schreiner geboren worden. Bei der Umsetzung hatte auch ihre designierte Nachfolgerin Karin Heschl-Polzhofer bereits ihre Finger im Spiel.

Für Borecky war die Zeit reif, dass man nun ein Festival mit Swing-Klängen veranstaltet: „Wir decken in Hartberg sehr viel ab, von Kammermusik bis hin zu Musicals. Jazz und Big Band sind die perfekte Ergänzung.“ Wobei das Programm nicht nur hartgesottene Jazz-Fans ansprechen soll. „Wir gehen auch in die Unterhaltungskultur und spielen etwa Lieder von Adele“, so Borecky.

Freier Eintritt

Ziel sei, dass die Veranstaltung ein Fixpunkt im Kulturkalender wird, so Martschitsch, der sich im Zuge der Präsentation als Liebhaber der Saxophon-Klänge zu erkennen gab. Ebendieses Instrument wird auch zum Auftakt der Veranstaltungsreihe – bei der „Saxophon Night“ am Freitag – im Mittelpunkt stehen. Im Rahmen von „Live in the City“ werden bei freiem Eintritt vier verschiedene Swing-Formationen und bis zu 30 Musikerinnen und Musiker unter der Leitung von Borecky auf der Bühne stehen.

Sängerin Irene Friedrich Fuchs von der Big Band Hartberg singt beim „Big Band Open Air“ © Big Band Hartberg

Am Samstag erklingen beim „Big Band Open Air“ im Schlosshof klassische Swing-Arrangements und moderne Big-Band-Sounds. Die Big Band Hartberg und die Big Band Kulmination unter der Leitung von Alfred Lang bieten ein gänzlich neues Konzertprogramm. Den Abschluss bildet am Sonntag ein „Jazz-Brunch“ mit dem Murtal Jazz Trio im Gastgarten des Gasthofs Pack „Zur Lebing Au“ – zusätzlich zu schwungvollen Jazzklängen gibt es ein viergängiges Menü.

Hartberg tanzt Samba

Eine Woche vor der neuen Veranstaltungsreihe erfüllen schon bestens bekannte Rhythmen die Innenstadt. Unter dem Motto „Samba in Hartberg“ findet am 14. und 15. August das traditionelle Sambafestival statt. Zum fünften Mal wird dabei brasilianisches Lebensgefühl in die Oststeiermark gebracht. Auf die Besucher warten bei freiem Eintritt heuer wieder ein großer Karnevalsumzug und zehn Shows auf der Freiluftbühne am Hauptplatz.

Die bunten Kostüme werden wieder die Hingucker beim fünften Sambafestival sein © Johann Zugschwert

Die Künstler, darunter etwa „Vento Sul“ aus Graz, Schuhplattler der Hartberger Landjugend oder die „Austro-Brazil Connection“, präsentieren traditionelle brasilianische Rhythmen, moderne Samba-Interpretationen sowie Eigenkompositionen mit österreichischen und brasilianischen Einflüssen, heißt es von den Veranstaltern. Erstmals gibt es heuer auch einen „Street Food Market Austria“.