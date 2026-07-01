Vor neun Jahren wurde in Graz der Grundstein für die Trendsportart Padel gelegt, die im vergangenen Jahr richtig Fahrt aufgenommen hat. Padel ist eine Mischung aus Squash und Tennis, der Sport erlebt gerade ein Hoch. In der Steiermark hat sich die Anzahl an Anlagen seit Sommer 2025 mehr als verdoppelt, heißt es vom steirischen Padelverband.

Sogar der Verband tut sich schwer, all die neuen Anlagen zu überblicken. „Die Investoren kümmern sich zuerst um ihre Hausaufgaben. Wie kann ich die Anlage finanzieren, wie baue ich meine Community auf? Erst später melden sie sich beim Verband an, um zum Beispiel an der Mannschaftsmeisterschaft oder den steirischen Meisterschaften in den Altersklassen von den Jugendlichen bis zu den Senioren mitmachen zu können“, sagt Gernot Prattes, Präsident des steirischen Padelverbandes.

Mehr als 700 Spielerinnen und Spieler seien beim Verband gemeldet. Noch mehr sollen es kommende Saison werden: „Viele Anlagen wurden seit Anfang des Jahres fertig und sie haben sich für die aktuelle Saison noch nicht angemeldet. Wir rechnen also mit zusätzlichen Teams aus Gleisdorf, Deutschlandsberg, Bad Waltersdorf, Frohnleiten, Leoben, St. Stefan oder Unterpremstätten“, sagt Lukas Labitsch. Er ist Wettspielreferent im steirischen Padelverband und Betreiber der aktuell größten steirischen Anlage in Bruck.

Padel-Pionier

Quasi Padel-Pionier in der Oststeiermark war die Anlage in St. Johann in der Haide. Im Sommer 2022 haben die Betreiber Marko Simek und Lukas Kainz mit zwei Plätzen gestartet, im Vorjahr kam ein dritter Court dazu. „Der Start war etwas schwierig, weil noch niemand den Sport gekannt hat. Mittlerweile haben wir eine große Community“, sagt Simek. Er betreibt auch in Niederösterreich eine Anlage, während Kainz hinter jener in St. Ruprecht an der Raab steht.

Padel-Pionier in der Oststeiermark war die Anlage in St. Johann in der Haide © Padel-Box St. Johann in der Haide

Für den Betrieb der Anlage in St. Johann in der Haide haben die beiden die Firma Padel-Box HB OG gegründet, leben können sie davon jedoch nicht. So ist Simek im Brotberuf Lehrer. „Die Padel-Anlage ist unser Hobby nebenbei. Mittlerweile läuft der Betrieb aber kostendeckend“, ist der Niederösterreicher zufrieden. Dass momentan so viele neue Anlagen in der ganzen Region entstehen, sieht er übrigens nicht als Konkurrenz – solange es jedenfalls nicht überhandnimmt und jeder Ort einen Court hat. Vielmehr empfinde er es positiv, dass so mehr Menschen in Kontakt mit Padel kommen.

Mitgliederboom in Kirchbach

Erst im Mai eröffnete mit dem „City-Padel“ in Feldbach eine neue Anlage in der Südoststeiermark. Die Trendsportart wird im Bezirk schon seit zwei Jahren gespielt: Erste Standorte gingen beim Gasthaus Valecz in Paldau und der „Padelgruam Zerlach“ in Dörfla bei Kirchbach-Zerlach in Betrieb.

„Die Jugend hatte großes Interesse daran, dass es eine Padel-Anlage bei uns gibt“, erzählt Thomas Paier, Obmann des Tennisvereins „UTC SPK Zerlach“. Die Investition von rund 80.000 Euro, die zur Hälfte von der Gemeinde und dem Land gefördert wurde, habe sich gelohnt: „Die Mitgliederzahl ist von 20 auf etwa 100 gestiegen. Rund die Hälfte davon spielt Tennis und Padel. Unser Einzugsgebiet ist groß, die Leute kommen aus Feldbach, St. Stefan oder Raaba“, sagt Paier.

Den Grund für den anhaltenden Boom sieht er im unkomplizierten Einstieg: „Die Punktezählung und der Spielverlauf sind wesentlich einfacher als beim Tennis. Jeder kann sich auf den Platz stellen und es einfach ausprobieren.“ Eine Stunde in der „Padelgruam“ kostet 20 Euro, die Mitgliedschaft im Verein 200 Euro im Jahr.

Neben klassischem Tennis kann in Kirchbach-Zerlach seit zwei Jahren auch die Trendsportart Padel-Tennis gespielt werden © UTC SPK Zerlach

Nachfrage im Sportgeschäft

Schläger und Bälle kann man oft vor Ort ausborgen oder man schlägt in Sportgeschäften zu: Seit rund drei Monaten hat Sport Köck in Pischelsdorf Zubehör für den Padel-Sport im Sortiment – vom Schläger bis zum Ball.

Zubehör gibt es bei Köck für Anfänger und Profisportler. Schläger kosten ab 90 Euro aufwärts, erzählt Eva Köck. Für sie ist Padel aber nach wie vor eine Randsportart: „Die Nachfrage ist da, Kunden rennen uns aber nicht die Türen ein.“ Noch nicht. Denn wie der UTC Pischelsdorf bestätigt, wird auch in dieser Gemeinde eine Anlage gebaut.