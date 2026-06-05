Zu einer vierfachen Hundeattacke auf zwei Spaziergänger kam es am Donnerstagabend in Bad Loipersdorf. Drei Rottweiler und ein Hirtenhund waren ihren Besitzern entkommen und konnten durch diese auch auf Zuruf nicht mehr gestoppt werden.



Gegen 20 Uhr kamen die beiden Hundebesitzer im Alter von 55 und 65 Jahren von einer Feier zurück. Laut Polizei geben beide an, die Hunde seien bis dahin in einem benachbarten Wohnhaus verwahrt gewesen. Als das Paar die Eingangstür öffnete, seien die Hunde ins Freie gelangt, über eine Pferdekoppel und einen angrenzenden Maisacker gerannt, ehe sie die vorbeiführende Landstraße erreichten. Auf die Zurufe ihrer Besitzer hätten die Tiere nicht mehr reagiert.



An der Landstraße griffen die vier Tiere schließlich zwei Spaziergänger aus dem Bezirk Graz-Umgebung an und bissen zu. Eine 43-jährige Frau erlitt mehrere Bissverletzungen am linken Bein sowie am rechten Oberarm, ihr 45-jähriger Lebensgefährte erlitt Verletzungen am linken Bein und linken Arm.



Nach der Erstversorgung durch die Rettung wurde das Paar in das LKH Oststeiermark nach Fürstenfeld eingeliefert.

