Wolkenloser Himmel und grenzenlose Weitsicht: Es sind die Zutaten für einen Tag in den Bergen, wie ihn Tourismusprospekte versprechen. Die Gruppe, die gemeinsam auf dem groben Schotterweg hoch über dem Schladminger Ortsteil Mandling unterwegs ist, hat sich dort aber nicht zu einer gemeinsamen Wanderung eingefunden. Richter Lukas Bacher, Anwälte, ein Sachverständiger und die 19-jährige Angeklagte wollen ergründen, was sich in jener Märznacht vor mehr als einem Jahr wirklich abgespielt hat.

Damals, gegen 23.15 Uhr, stiegen acht Personen in einen VW-Bus. Sie hatten den ganzen Tag auf der Alm zugebracht, mit Feiern, Essen – und vor allem Trinken. Am Steuer saß die damals 18-jährige Tochter des Wirts. Ein Jahr lang hatte sie zu diesem Zeitpunkt erst ihren Führerschein. Ja, „mit Rauschigen“ fahre sie oft, gab die Einheimische bei der ersten Verhandlung im Bezirksgericht Schladming im März zu Protokoll.

Betrunkener fiel auf die Fahrerseite

Bei der auch fünf Männer einer Poltergruppe aus Niederbayern, die unter anderem in dem Bus Platz genommen hatten, aussagten. Sie seien „schon stark alkoholisiert“ gewesen, sagte einer, 1,8 Promille ein anderer, „von sieben bis acht“ auf einer zehnteiligen Skala der nächste. Schon bei der Fahrt nach Schladming in der Früh hätten sie getrunken, die Erinnerungen der meisten reichten nur bis Mittag. An die schicksalhafte Fahrt, wer wo im Bus saß und an den Unfall selbst – nichts. Am nächsten Tag im Krankenhaus, da hätten die Erinnungen wieder eingesetzt, erzählte einer aus der Runde.

Dazwischen liegt ein Unfall, der einen Toten und mehrere Schwerverletzte forderte. Die Angeklagte, vor Gericht wegen fahrlässiger Tötung und schwerer Körperverletzung, bekannte sich nicht schuldig. Ihr Beifahrer, ein 32-Jähriger Bayer, habe sich trotz mehrmaliger Aufforderung nicht angeschnallt, sagte sie bei der Verhandlung im März. Kurz nach dem Start der Fahrt sei er dann plötzlich auf ihre Seite gekippt: „Ich habe probiert, ihn wegzudrücken, dabei dürfte ich das Lenkrad verrissen haben und bin auf das weiche Bankett gekommen. Ich hab‘ noch versucht, ruckartig zu lenken, damit ich wieder auf die Straße komme. Aber dann sind wir schon weggerutscht.“

Bus überschlug sich drei Mal

Und zwar auf einen Abhang mit rund 65 Prozent Gefälle, wie der Sachverständige Robert Hegenbart beim Lokalaugenschein feststellt. Zuerst einmal und dann „mindestens zweimal“ habe sich der Bus überschlagen, bevor er von Bäumen aufgehalten wurde. Die Straße sei damals maximal 2,7 Meter breit gewesen, mit einem „relativ scharfkantigen“ Fahrbahnrand.

Sachverständiger Robert Hegenbart © KLZ / Veronika Höflehner

Die junge Frau auch die gesamte Familie seien durch den Unfall tief betroffen, betonte Verteidiger Markus Kobler im März: „Es ist völlig klar, dass es ihr außerordentlich leid tut. Sie hat alles versucht, um wieder auf die Straße zu kommen.“ Am Mittwoch wirkt die heute 19-Jährige gefasst. „Bei uns ist das immer so, dass es heißt: ‚Steig ein und fahr.‘ Der, der Zeit hat, fährt“, sagt sie. Und wenn man sage, dass man sich nicht traue?, fragt der Richter. Dann müsse man auch nicht, gibt sie zurück. Nach dem Unfall habe er die Straße auch sofort auf das Doppelte verbreitert, gibt ihr Vater zu Protokoll: „Ich muss schauen, dass meine Dirndl wieder Auto fahren.“

0,7 Sekunden Reaktionszeit statt 0,8

Hätte sie sich in der Nacht anders verhalten können? Sachverständiger Hegenbart verneint: 0,8 Sekunden sei die typische Reaktionszeit für eine Lenkkorrektur oder ein Bremsen. Durch die geringe Breite der Fahrbahn, den scharfkantigen Fahrbahnrand und das 21-prozentige Gefälle der Straße selbst seien der Lenkerin aber nur 0,7 Sekunden geblieben. „Die Zeit war zu kurz, um irgendetwas zu machen.“

Dem schließt sich auch Richter Bacher an: „Es ist schicksalhaft gewesen, sie können nichts dafür. Daher sind sie freizusprechen.“ Der Bezirksanwalt und auch der Anwalt der Privatbeteiligten – die Angehörigen des Verstorbenen hatten sich der Klage angeschlossen – geben keine Erklärung ab. Das Urteil ist daher noch nicht rechtskräftig.