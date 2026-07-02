Vergangene Woche wurden Pläne des Justizministeriums bekannt, die Schließung mehrerer Bezirksgerichte in ganz Österreich zu prüfen. In der Steiermark stehen Murau, Mürzzuschlag und Schladming auf der Liste. Das sorgte für einige Aufregung in der WM-Stadt (wir berichteten). Bei der Gemeinderatssitzung am Mittwoch wurde nun auf Anregung der FPÖ einstimmig eine Resolution an Justizministerin Anna Sporrer verabschiedet.

„Die Bezirksgerichte stellen eine wesentliche Säule des heimischen Rechtssystems dar. Wir sprechen uns gegen eine Schließung sowohl von Schladming, als auch der anderen steirischen Bezirksgerichte aus und ersuchen die Ministerin, diese Pläne nicht weiter zu verfolgen“, erklärte FPÖ-Ortsparteiobfrau Eva Kroismayr-Baier. Bürgermeister Hermann Trinker solle die Resolution „umgehend“ der Ministerin übermitteln und den Gemeinderat dann über ihre Stellungnahme informieren.

Bürgermeister und SPÖ zeigten Bedenken

Dem schlossen sich alle Fraktionen an. „Es ist wichtig und wertvoll, das Bezirksgericht zu erhalten“, sagte Bürgermeister Hermann Trinker am Mittwochabend. „Man muss aber auch zur Kenntnis nehmen, dass bestimmte Entscheidungen nicht in der Einflusssphäre der Gemeinde liegen. Die Demografie, die Personalknappheit und die Digitalisierung vieler Dienstleistungen werden dazu führen, dass bestimmte Standorte zentralisiert werden. Was aber nicht heißt, dass sich die Qualität der Versorgung verändert.“

Wie ÖVP und die Neos schloss sich auch SPÖ-Finanzstadtrat und Anwalt Hannes Pichler der Resolution an, gab aber zu bedenken: „Das Problem ist, dass sich das Interesse an einem Richterposten in Schladming in der Vergangenheit in Grenzen gehalten hat.“ Apropos: Nach zwei Jahren, in denen die offene Richterstelle mit Sprengelrichtern beziehungsweise Einspringern besetzt wurde, hat jetzt am Mittwoch eine fixe Richterin ihren Dienst angetreten.