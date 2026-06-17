Die Sonne über Schladming strahlt mit Thomas Steiner zurzeit um die Wette. Denn sein außergewöhnliches Laufformat, der Tauern Circle Schladming, knackt jedes Jahr einen neuen Teilnehmerrekord. Gestartet wurde im Jahr 2022 mit 300 Personen, nach 1200 im vergangenen Jahr liegt man heuer erstmals bei 1500 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Die Tickets für die Erwachsenen waren bereits Anfang Mai ausverkauft, jene für die Kinder Anfang Juni: „Wir haben natürlich die volle Freude“, sagt Steiner.

Ein bisschen Schatten ist aber bei der Freude auch dabei: „Wir bekommen noch immer jeden Tag Anrufe von Personen, die den Anmeldeschluss versäumt haben und noch gerne teilnehmen würden.“ Sie müssen auf kommendes Jahr vertröstet werden. Die Teilnehmermenge erhöhen, das will Steiner nämlich auf keinen Fall: „Unser oberstes Ziel ist es, dass die Qualität weiter stimmt.“ Einen Tipp hat er aber noch: „Auf unserer Website tauerncircle.at gibt es eine Restplatzbörse. Dort kann man sich eintragen, falls jemand storniert.“

Bis in den hohen Norden Deutschlands

Insgesamt 1200 Erwachsene und 300 Kinder werden also kommende Woche Samstag (27. Juni) den Planai-Zielhang bezwingen und unterschiedliche Strecken bis zum Ziel im Planai-Stadion laufen. Das Durchschnittsalter bei den Erwachsenen liegt laut Steiner zwischen 25 und 35 Jahren, beim „Junior Race“ sind die meisten zwischen acht und zehn Jahre alt.

Und: Sie kommen schon längst nicht mehr nur aus dem Ennstal. „Viele sind aus Wien und Niederösterreich, wir haben auch eine große Startergruppe aus Deutschland, vereinzelt sind die Teilnehmer auch aus Italien und Tschechien.“ Ein Läufer aus Nordrhein-Westfalen ist dem Veranstalter dabei besonders in Erinnerung: „Er ist seit 2022 immer mit dabei, mittlerweile laufen auch seine Frau und seine Kinder mit. Er bekommt von uns immer die Startnummer, mit der er auch schon im ersten Jahr gestartet ist“, erzählt er schmunzelnd.

Gutes Schuhwerk und gut trinken

Was erwartet die Läuferinnen und Läufer auf der Strecke? Prinzipiell sind es für die Erwachsenen die gewohnten acht Kilometer, für die Kinder gibt es je nach Alter eine kürzere Version. Eine positive Nachricht: Der wegen Holzarbeiten bereits seit Längerem gesperrte Grubeggweg wird rechtzeitig zum Lauf wieder offen sein. Über die Strecke verteilt warten 18 Hindernisse, neben Altbekanntem – wie zum Beispiel am Schladminger Stadttor – wird es auch Neues geben. Zum Beispiel am Wetzlarer Platz, verrät Steiner.

Was er allen rät: Gutes Schuhwerk, „am besten Trekking- oder Wanderschuhe, weil ein großer Teil der Strecke durchs Gelände führt. Auch bei den Hindernissen sind sie von Vorteil.“ Nachdem es in den vergangenen Jahren immer sehr heiß war, sei es wichtig, „im Vorfeld viel zu trinken. Wir haben auf der Strecke auch vier Labestation eingerichtet.“ Die Feuerwehren Schladming und Untertal-Rohrmoos sowie einige Landwirte werden auch wieder mit Wasserschläuchen für Abkühlung sorgen.

Sie sind heuer auch wieder am Start und rittern um die vordersten Plätze: die Skibergsteiger Julian Tritscher und Johanna Hiemer sowie Andreas Goldberger © Photographer: Harald Steiner

Früh genug kommen

Und wenn es doch einmal regnet? „Wir schauen täglich auf‘s Wetter, momentan ist es schwer zu sagen, weil es so instabil ist“, sagt Steiner. Bei leichtem Regen wird natürlich trotzdem gelaufen, bei Hagel und Gewitter naturgemäß nicht. „Hier kann es sein, dass wir mit dem Start der Rennen nach hinten oder vorne gehen.“

Daher gilt es: Früh genug vor Ort sein, um nichts zu verpassen. „Die Abholung der Startnummern für die Kinder ist zwischen 10 und 12 Uhr, bei den Erwachsenen zwischen 11 und 15 Uhr.“ Läuft alles glatt, gehen die Kinderrennen um 13 Uhr, das Erwachsenenrennen um 16 Uhr los.