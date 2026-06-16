Kärnten steht im wahrsten Sinn des Wortes ein heißes Wochenende bevor. Bei Temperaturen von bis zu 34 Grad ist mit einem Ansturm auf die Strandbäder zu rechnen. Pünktlich dazu wird am Samstag im Kropfitschbad in Krumpendorf am Wörthersee nicht nur die offizielle Saisoneröffnung gefeiert, Eigentümer Thomas Seitlinger präsentiert zu diesem Anlass auch den neuen Pächter von Strandbad und Gastronomie.

Dabei handelt es sich um den Feldkirchner Gastronomen Francesco Buongiorno, der mit Seitlinger bereits am Hochrindl zusammenarbeitet: dort führt er seit zwei Jahren den Sternenberg Gasthof des umtriebigen Investors als „Chalet il Gusto“. Am Wörthersee erwarten Buongiorno allerdings andere Voraussetzungen: Das Restaurant und das Appartementhaus des Kropfitschbads wurden zu Jahresbeginn abgerissen. Wie berichtet, soll am 6000 Quadratmeter großen Areal ein Ganzjahresbetrieb mit Appartements, Restaurant und Wellnessbereich entstehen. Die Arbeiten sollen laut Seitlinger im Spätherbst starten – vorausgesetzt, alle erforderlichen Genehmigungen liegen vor.

Überraschender Pächterwechsel

Bis Buongiorno im Frühjahr 2028 sein neues „Kropfitschbad by il Gusto“ beziehen kann, wird er in einem eigens errichteten Pavillon italienische Gerichte wie Pizza, Bruschetta und Calamari, aber auch Steaks zubereiten. Das provisorische Restaurant verfügt derzeit über 20 Tische. Für zusätzliches Urlaubsgefühl soll ein neu angelegter Sandstrand mit einer Fläche von rund 1500 Quadratmetern sorgen.

Thomas Seitlinger hat sich von seinem Vorpächter im Guten getrennt © Markus Traussnig

Und nein, wer im Zusammenhang mit Kropfitschbad und Pächter einen anderen Namen im Kopf hat, irrt nicht: Ursprünglich hatte Seitlinger im November 2024 den Gastronomen Franz Huditz als Partner vorgestellt. Der Betreiber des Klagenfurter „Felsenkellers“ führte im Vorjahr auch tatsächlich das Restaurant im Kropfitschbad. Nach dessen Abriss wollte er die Badegäste heuer mit einem mobilen Food-Truck verköstigen.

Aus diesen Plänen wurde jedoch nichts. „Wir haben uns gemeinsam auf diesen Schritt geeinigt. Huditz wird am Samstag bei der Eröffnung dabei sein und die offizielle Übergabe übernehmen“, sagt Seitlinger. Das Konzept von Huditz, das stärker auf österreichische Hausmannskost ausgerichtet ist, habe letztlich nicht so gut ins neue Konzept des Kropfitschbads gepasst. Dieses will mit italienischem „Dolce-Vita-Flair“ punkten. Zudem habe Huditz mit dem Brauhof in Villach erst kürzlich einen weiteren Betrieb übernommen. „Francesco macht am Hochrindl seit zwei Jahren einen ausgezeichneten Job“, begründet Seitlinger seine neue Wahl. Strandbad und Gastronomie haben bei Schönwetter bereits täglich geöffnet.