Am Wörthersee mutiert ein halbfertiges Appartement-Hotel zur Bauruine. Ein Bauträger aus Ebenthal hatte den Komplex mit mehr als 30 Zimmern ab 2021 in bester Lage in Krumpendorf errichtet. Doch seit rund zwei Jahren ruhen die Arbeiten. Aus der Decke hängen Kabel und in der Tiefgarage sammelt sich Anrainern zufolge Regenwasser.

Bereits im Sommer des Vorjahres bewilligte das Bezirksgericht Klagenfurt aufgrund offener Verbindlichkeiten von rund einer Million Euro die Zwangsversteigerung der Liegenschaft. Ein Problem, das die Eigentümergesellschaft My Stars Projektmanagement GmbH rasch aus der Welt schaffen wollte. „Es gibt einen Investor und wir stehen kurz vor dem Abschluss der Verkaufsgespräche“, erklärte ihr damaliger Geschäftsführer gegenüber der Kleinen Zeitung. Das Hotel sollte fertiggestellt werden und 2026 den Betrieb aufnehmen.

Appartements statt Rezeption

Das ist unübersehbar nicht der Fall. Zu „Gast“ war zuletzt lediglich eine Gutachterin, die das Gebäude für die am 15. Juli angesetzte Versteigerung besichtigt hat. In ihrem Befund macht auch sie auf die fehlende Fertigstellung und die eingeschränkten Nutzungsmöglichkeiten aufmerksam: Aufgrund der Widmung muss das Hotel auch als solches betrieben werden. Und zwar ungeachtet des Umstands, dass die beiden Rezeptionen im Erdgeschoss offensichtlich als Zimmer ausgebaut wurden.

Das Hotel befindet sich in einer der besten Lagen des Orts. © Helmuth Weichselbraun

Mitgeboten werden kann ab vier Millionen Euro. Der von der Sachverständigen ermittelte Wert des Baus ist mit 5,3 Millionen Euro hingegen um einiges höher.

Den Umständen zum Trotz scheint die neue Geschäftsführung der Eigentümergesellschaft die Hoffnung auf eine Lösung nicht aufgegeben zu haben. Ihr Rechtsanwalt Leopold Wagner erklärt, dass „die Vertragsverhandlungen mit dem angesprochenen Investor weit fortgeschritten sind und kurz vor einem Abschluss stehen. Meine Mandantin geht davon aus, dass ein Kaufvertrag noch vor dem 15. Juli abgeschlossen wird und damit die Versteigerung verhindert werden kann“. Ziel sei eine rasche und einvernehmliche Lösung, um eine positive Fortführung des Projekts zu ermöglichen.

Rechtsanwalt Leopold Wagner aus Klagenfurt © Martin Steinthaler | Tinefoto.co

Abbruchbescheid gegen Chaletdorf

Die Probleme von Wagners Mandantschaft beschränken sich nicht auf Kärnten. Im Salzburger Rauris kämpft eine weitere Gesellschaft aus dem Firmengeflecht mit Sitz in Völkermarkt gegen den Abriss eines Chalet-Dorfs, das als österreichweit bekanntes Geisterdorf zum Sinnbild einer touristischen Fehlentwicklung geworden ist. Auch dort ruht seit Jahren jede Bautätigkeit, die 46 Chalets stehen bis heute als Rohbauten da.

Am 22. April folgte ein neuerlicher Rückschlag: Das Landesverwaltungsgericht Salzburg bestätigte den Abbruchbescheid der Gemeinde Rauris vom September 2025. Wie die Salzburger Nachrichten berichteten, muss die Eigentümerin die Gebäude bis 1. November vollständig entfernen und den ursprünglichen Zustand wiederherstellen – eine Wiese.

Abfinden will man sich damit offenbar nicht. Laut Wagner werde diese Entscheidung „jedenfalls bekämpft und es bleibt die letztinstanzliche Entscheidung abzuwarten“.