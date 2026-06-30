„Hoppala! Was ist denn da passiert?“ Bei der aktuellen Ausgabe der „Gemeindenachrichten“ der Marktgemeinde Feistritz ob Bleiburg gab es ein kleines Missgeschick. Bei mehreren Doppelseiten der zwölfseitigen Gemeindezeitung fehlen nämlich gänzlich die Texte zu den Berichten.

„Nach Rücksprache mit der Druckerei wurde uns mitgeteilt, dass es Probleme mit der Druckmaschine gab, was natürlich bedauernswert ist“, sagt Eva Karnicar vom Bürgerservice der Marktgemeinde Feistritz ob Bleiburg/Bistrica pri Pliberku auf Nachfrage.

Die „Gemeindenachrichten“ der Marktgemeinde Feistritz ob Bleiburg erschienen kürzlich mit zwölf Seiten © Petra Mörth

Allerdings dürften von den insgesamt etwa 950 Exemplaren nur „einige wenige“ mit unfertigen Seiten ausgeliefert worden sein. „Die Druckerei entschuldigt sich für die Unannehmlichkeiten“, betont Karnicar.

Online vollständig verfügbar

In gewohnt hoher Qualität kann die Feistritzer Gemeindezeitung in jedem Fall online auf der Homepage nachgelesen werden.