Bei der Bezirkskonferenz der SPÖ Bäuerinnen und Bauern Völkermarkt wurde mit Stefan Riepl aus Arlsdorf ein neuer Bezirksvorsitzender gewählt, der in dieser Funktion auf Franz Matschek folgt. Als Land- und Forstwirt im Nebenerwerb kennt der 52-Jährige, der hauptberuflich als freigestellter Personalvertreter im Amt der Kärntner Landesregierung tätig ist, die Herausforderungen der bäuerlichen Familien aus eigener Erfahrung. Mit diesem Wissen und viel Engagement wird er sich künftig besonders für die Anliegen der Nebenerwerbsbäuerinnen und -bauern, kleinerer Betriebe sowie für faire Rahmenbedingungen im ländlichen Raum einsetzen.

Seit dem Jahr 2021 zeichnet Riepl, der verheirateter Vater von zwei Söhnen ist, in Völkermarkt auch als Stadtrat für das Referat Hoch- und Tiefbau - städtische und ländliche Infrastruktur verantwortlich.

Zuchtstier mit Bestnoten

Der Charolais-Zuchtbetrieb seiner Familie rund 2,5 Kilometer nördlich von Völkermarkt schaffte es übrigens im Vorjahr in die Schlagzeilen, weil sich sein Stier „Hurricane“ beim Genostar-Fleischrindertag im Tierzuchtzentrum Traboch im Bezirk Leoben in der Steiermark mit Bestnoten in seiner Gruppe den Championtitel holte.