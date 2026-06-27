Der frühere FPÖ-Parteiobmann, ehemalige Verkehrsminister und langjährige Nationalratsabgeordnete Norbert Hofer soll seinen Führerschein vorläufig lossein, berichten österreichische Medien. Ein Alkohol-Vortest der Polizei habe am Freitag einen Wert von 2,48 Promille ergeben, so die Berichte. Einen gerichtlich verwertbaren Alkomat-Test soll Hofer verweigert haben. Er bestreite, selbst am Steuer des betroffenen Fahrzeugs gesessen zu haben. Für Hofer gilt die Unschuldsvermutung.

Die Polizei bestätigt gegenüber dem ORF Burgenland eine Amtshandlung aufgrund der Straßenverkehrsordnung nach Paragraph 5. Eine offizielle Stellungnahme von Hofer liegt noch nicht vor.

Zeuge alarmierte Polizei

Auslöser des Polizeieinsatzes war ein Notruf eines anderen Verkehrsteilnehmers. Dieser hatte einen Audi beobachtet, der von der Steiermark in Richtung Pinkafeld unterwegs gewesen sein soll. Laut Angaben des Zeugen touchierte das Fahrzeug eine Verkehrsinsel, geriet beinahe in einen Straßengraben und fuhr zeitweise auf die Gegenfahrbahn. Die Polizei leitete daraufhin eine Fahndung nach dem Fahrzeug ein.

Wenig später trafen die Beamten an Hofers Wohnadresse in Pinkafeld ein. Dort fanden sie den ehemaligen Politiker neben dem gesuchten Fahrzeug vor. Ein durchgeführter Alkohol-Vortest soll einen Wert von 2,48 Promille ergeben haben. Den anschließend angebotenen Alkomat-Test, dessen Ergebnis vor Gericht als Beweismittel verwertbar wäre, habe Hofer laut Berichten verweigert. Gegenüber den Beamten soll er erklärt haben, nicht selbst gefahren zu sein.

Führerschein entzogen

Ungeachtet seiner Angaben soll Hofers Führerschein vorläufig abgenommen worden sein. Nach österreichischem Recht kann bereits die Verweigerung eines Alkomat-Tests dieselben verwaltungsrechtlichen Folgen haben wie ein schweres Alkoholdelikt. Dazu zählen ein Führerscheinentzug von mindestens sechs Monaten, hohe Geldstrafen sowie eine verkehrspsychologische Untersuchung und eine Nachschulung.

Ob Hofer das Fahrzeug tatsächlich gelenkt hat, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen der Behörden.

Minister und Bundespräsidentschaftskandidat

Norbert Hofer zählt zu den bekanntesten Politikern der FPÖ. Der Burgenländer war von 2017 bis 2019 Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie und verpasste bei der Bundespräsidentenwahl 2016 erst in der Stichwahl gegen Alexander Van der Bellen knapp das höchste Staatsamt. Von 2019 bis 2021 stand er zudem an der Spitze der FPÖ. Derzeit gehört Hofer dem burgenländischen Landtag an.

Der Vorfall sorgt auch deshalb für Aufmerksamkeit, weil Hofer als ehemaliger Verkehrsminister über Jahre für Verkehrssicherheit und Straßenverkehrspolitik verantwortlich war.

Mögliche rechtliche Konsequenzen

Sollten die Ermittlungen ergeben, dass Hofer das Fahrzeug tatsächlich gelenkt hat, könnten neben dem bereits erfolgten Führerscheinentzug weitere verwaltungsrechtliche und gegebenenfalls strafrechtliche Konsequenzen folgen. Die Behörden prüfen nun die Aussagen von Zeugen, die vorliegenden Spuren sowie sämtliche Ermittlungsergebnisse.