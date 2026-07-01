Die Post bringt allen was. Und wenn sie verhindert ist, schickt sie ein Ersatzauto. So ist es kürzlich in der Breitenau am Hochlantsch zugegangen, wo ein Postauto von der Fahrbahn abkam. Ähnliches ereignete sich schon einmal in der benachbarten Stanz.

Der aktuelle Unfall passierte im Klammgraben, die Feuerwehr Breitenau wurde zu dem Einsatz alarmiert. Gemeinsam mit den Kollegen der Betriebsfeuerwehr Veitsch-Radex konnte das Fahrzeug geborgen werden.

„Seitens der Post wurde ein Ersatzfahrzeug geschickt“, heißt es bei der Polizei. Warum das Auto von der Fahrbahn abkam, sei noch Gegenstand von Ermittlungen. Der Fahrer sei bei dem Vorfall nicht verletzt worden. Er dürfte mit einem Schock davongekommen sein.