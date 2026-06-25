Ein 33-Jähriger aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag war am Vormittag mit seinem Pkw auf der Umfahrungsstraße B 72 in Krieglach unterwegs und wollte nach links in ein Siedlungsgebiet einbiegen. Dabei hat ihn allerdings eine nachkommende 32-jährige Pkw-Lenkerin, ebenfalls aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, vermutlich aus Unachtsamkeit übersehen und ist auf sein Auto aufgefahren.

Der Aufprall war so heftig, dass das Auto des 33-Jährigen mehrere Meter in den Straßengraben geschleudert wurde. Während dieser dabei schwer verletzt wurde, erlitt die Unfallverursacherin leichte Verletzungen. Nach der Erstversorgung durch nachkommende Fahrzeuglenker, das Rote Kreuz und den Notarzt, wurden die Verletzten ins LKH Hochsteiermark, Standort Leoben, eingeliefert. Die B 72 war an der Unfallstelle zwischen 10:15 und 10:45 Uhr gesperrt, der Verkehr wurde währenddessen umgeleitet.