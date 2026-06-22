Die Sicht, die man vom Mariazeller Blick von der B 20 (Mariazeller Straße) auf die Basilika hat, ist einmalig. Ein weniger schönes Bild machte da Samstagnacht ein Pkw, der im Bereich dieses Aussichtspunktes von der Straße abkam.

Die missliche Lage des verunfallten Pkw © FF Mariazell/Sprosec

Der Lenker aus Graz-Umgebung landete in einem Waldstück und kam rund 20 Meter neben der Mariazeller Straße zum Stehen. Er blieb unverletzt.

„Beim Eintreffen der Einsatzkräfte wurde die Unfallstelle abgesichert und die Lage erkundet. Mithilfe des Hebekrans des SRF Mariazell konnte der BMW schonend aus dem unwegsamen Gelände geborgen werden“, heißt es im Einsatzbericht der Mariazeller Floriani, die mit jenen aus Gußwerk, der Polizeiinspektion Mariazell und dem Roten Kreuz Mariazellerland im Einsatz standen.