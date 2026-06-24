„Der Hut brennt, die Leute sind unzufrieden“, fasst Christoph Wallner, Gemeinderat und Fraktionschef der Hartberger Grünen, die aktuelle Stimmungslage der Badegäste im Hartberger Erholungszentrum (Herz) zusammen.

Grund der Erregung ist die Gastronomie: Die Rede ist von Badetagen ohne Ausschank, Automaten statt menschlicher Servicekräfte und von zu langen Wartezeiten. „Für eine Portion Pommes haben wir fünf Minuten vor dem Automaten gewartet. Die war dann so klein wie eine Scheckkarte“, berichtet Gemeinderat Thomas Stranzl von der SPÖ. Gemeinsam mit den Grünen habe man daher einen Dringlichkeitsantrag für die kommende Gemeinderatssitzung am Donnerstag erarbeitet.

„Da muss jetzt gleich gehandelt werden“, ist Wallner überzeugt. Gerade nach den vergangenen Jahren, in denen das Herz immer wieder infrage gestanden sei, könne man nicht riskieren, Gäste zu verlieren.

Der Start in den Vollbetrieb der Gastronomie ist erst am ersten Juli © Privat

Details zum Start zu wenig bekannt?

Sowohl seitens der Stadtgemeinde als auch des neuen Pächters, Michael Kinelly vom BB1 Heurigen in Bad Waltersdorf, ist man sich der Probleme bewusst. Allerdings verweist man auf Anfrage der Kleinen Zeitung darauf, dass der Start für den Pachtvertrag wie auch der Vollbetrieb erst mit 1. Juli geplant gewesen seien.

Allein, eine Information zu diesem Startdatum sucht man in den Artikeln und Social-Media-Posts der Stadtgemeinde rund um den Start in die Freibadsaison vergeblich. Lediglich dass „demnächst“ im Herz ein in Ostösterreich einzigartiges, innovatives Automatensystem zum Einsatz kommen soll, heißt es dort vage.

Testlauf mit Folgen

Für zusätzliche Verwirrung unter Badegästen dürfte wohl auch ein „Testlauf“ dieses neuen Systems am vergangenen Wochenende geführt haben.

„An sich hätten die Automaten noch nicht in Betrieb gehen dürfen“, erklärt Dominik Ebner von den Hartberger Sport- und Freizeitstätten (HSF) unisono mit Bürgermeister Marcus Martschitsch (ÖVP). Aufgrund von Lieferverzögerungen sei der Raum so lange als Baustelle zu sehen, bis die letzten Automaten stehen. Das soll noch diese Woche geschehen.

Den Testlauf der Systeme begründet Pächter Kinelly mit der KI-basierten Arbeitsweise: „Das System hat eine Lernzeit von rund zehn Tagen“, erklärt der Gastronom. „In dieser Zeit lernen die Geräte, mit wie vielen Gästen abhängig vom Wetter, der Tageszeit oder auch Veranstaltungen in der Umgebung zu rechnen ist“, führt er aus.

Das habe den Vorteil, dass stromintensive Komponenten wie Fritteuse oder Pizzaofen nur dann auf voller Temperatur laufen, wenn auch die zu erwartende Besucherfrequenz entsprechend hoch ist. „Sobald das System sich eingestellt hat, sind die Pommes in Spitzenzeiten in 30 Sekunden fertig und die Pizza in drei Minuten“, so Kinelly.

Klassisches Service kommt wieder

An starken Badetagen und für angemeldete Gruppen wie etwa zu den Sommer-Camps werde man ohnehin einen regulären Küchen- und Schankbetrieb bieten. „Dann kochen wir auch direkt vor Ort aus“, stellt Kinelly in Aussicht. Ein Ganzjahresbetrieb mit Personal sei aber aufgrund der schwachen Wintermonate wirtschaftlich schlicht nicht möglich, so der Gastronom.