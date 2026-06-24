Spaziert man durch Niederdorf, kennt jeder den Namen Hofstätter. Untrennbar ist die Familie mit dem Teil der Gemeinde Ebenthal verbunden, betrieb dort Hildegard Hofstätter mehrere Jahrzehnte lang das Restaurant Hofstätter. Vor wenigen Tagen verstarb die 91-Jährige.

Lange prägten sie und ihre Familie die Lokalität in der Niederdorfer Straße 233, die ursprünglich in den 1950er-Jahren von ihren Schwiegereltern als Greisslerei geführt wurde. Gemeinsam mit ihrem verstorbenen Ehemann Otto entwickelte sie aus der Greisslerei einen Gastronomiebetrieb, in dem die Kärntner Küche und internationale Gerichte ihren Platz hatten. Bald wurde aus einem Lokal mit fünf Tischen ein Traditionsbetrieb für 280 Gäste. Die Tanzabende am Freitag und der Tee am Sonntag zogen teils berühmte Persönlichkeiten, darunter auch Udo Jürgens, aus ganz Kärnten an.

Pizzeria zog in Lokalität ein

Im April 2018 endete aber das gastronomische Kapitel der Familie Hofstätter. Aus dem Lokal wurde die „Pizzeria Primavera“, die bis heute für italienischen Flair in Ebenthal sorgt. Hildegard und Tochter Sissi Hofstätter widmeten sich im benachbarten Gebäude der Zimmervermietung.

Am 14. Juni verstarb Hildegard Hofstätter. Die Beisetzung im engsten Familienkreis fand bereits statt.