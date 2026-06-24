Überflutete Keller, Hangrutschungen, ein Waldbrand nach einem Blitzschlag. Die starken Unwetter am Samstag trafen das Mürztal schwer, zig Feuerwehren standen mit ihren Kräften bis in die Abendstunden im Dauereinsatz. Vielerorts wurden auch Erinnerungen an die verheerenden Überflutungen vor zwei Jahren wach, die sich ins kollektive Gedächtnis geschwemmt haben.

Für die Familie Lenes vulgo Grabler wurde aus dieser Angst vergangenes Wochenende allerdings tragische Realität. Ihr Hof, in halber Hanglage über dem Kapfenberger Ort Hansenhütte gelegen, wurde mit Unmengen an Schlamm überschwemmt. „Wir sind gerade nach einer Hochzeit im Nachbargraben aus der Kirche hinaus, da hat es bei uns gerade einmal getröpfelt. Dann habe ich den Anruf bekommen, dass bei uns eine Katastrophe passiert und wir sofort zu unserem Hof müssen“, erzählt Hans Lenes.

Daheim angekommen, befand sich der ganze Hof unter Schlamm und Geröll. Es entstanden große Schäden an Gebäuden, Maschinen und auch Vorräten. Entsprechend groß sind die Sorgen – Aufräumarbeiten, notwendige Reparaturen sowie die finanziellen Herausforderungen belasten die Familie. „Allein mit den Baggern müssen wir jetzt vier Wochen einmal arbeiten", so Lenes.

Umso berührender ist für ihn die große Welle der Solidarität, die direkt nach dem Unglück begonnen hat. Neben ihrer Unterstützung bei den Aufräumarbeiten haben seine Feuerwehrkollegen sofort einen Spendenaufruf gestartet, bei dem bisher über 8000 Euro für den Wiederaufbau gesammelt werden konnten. Lenes richtet deswegen aus: „Wir möchten uns von ganzem Herzen bei allen bedanken, die unsere Familie in dieser schweren Zeit unterstützen. Zu sehen, wie viele Menschen hinter uns stehen, gibt uns Mut und Kraft, unseren landwirtschaftlichen Betrieb wieder Schritt für Schritt aufzubauen.“

Wer die Familie weiter unterstützen will, kann das hier tun: https://bit.ly/4f2kzrl