Es waren dramatische Szenen Dienstagvormittag in Landscha bei Weiz: Auf einem Bauernhof brach die Abdeckung eines Güllekanals. Eine Kuh blieb in dem Spaltenboden hängen und verendete noch vor Ort. Eine zweite Kuh stürzte etwa drei Meter tief in das Güllebecken.

Die Einsatzkräfte wurden gegen halb sieben Uhr morgens alarmiert. Die Feuerwehren aus Landscha und Weiz rückten an. Im Einsatz war auch Bereichsveterinär Johannes Kalcher.

Kalcher und ein weiterer Feuerwehrmann stiegen mit schwerem Atemschutz in die gefüllte Güllegrube. Dort beruhigten sie zunächst das Tier mit einer Spritze. Danach wurden der Kuh Hebegurte angelegt. In Folge wurde sie mit einem Teleskoplader aus dem Kanal gehoben. Das Tier wurde gereinigt und wieder in den Stall gebracht. Mit einem zweiten Teleskoplader wurde dann die verendete Kuh geborgen und für den Abtransport ins Freie gebracht.

Bei den Rettungs- und Bergearbeiten halfen 14 Feuerwehrleute. Der Einsatz dauerte rund drei Stunden.