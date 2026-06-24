Mehr als ein Jahr ist vergangen, seit vier Gesellschaften des als „Mr. Beachvolleyball“ bekannten Unternehmers Hannes Jagerhofer Insolvenz anmelden mussten. Den Stein ins Rollen brachte der Rückzug des Hauptsponsors für ein geplantes Beachvolleyball-Turnier am Wörthersee. Beginnend mit der Acts Communication GmbH, geriet in der Folge eine Gesellschaft nach der anderen in wirtschaftliche Schieflage.

Am Ende standen Verbindlichkeiten von über 7,5 Millionen Euro. Und 150 Gläubiger, die hofften, zumindest einen Teil ihrer Forderungen zurückzuerhalten – 64 allein bei der Acts Communication. Wie viel für den Einzelnen letztlich übrig bleibt, wenn das verwertbare Vermögen verteilt wurde, ist allerdings noch immer unklar. Das Verfahren zieht sich.

Was das mit der Landeshauptstadt Klagenfurt und einem historischen Palais zu tun hat? So einiges.

Plötzlich Eigentum der Stadt

Bei dem Palais handelt es sich um das Herbertstöckl am St. Veiter Ring. Jagerhofer beziehungsweise seine Acts Communication kaufte es 2022 mit dem Ziel, dort ein Udo-Jürgens-Museum zu eröffnen. Nachdem das Projekt wegen „nicht ausräumbarer Unsicherheiten“ aufgegeben worden war, strebte Jagerhofer selbst eine Veräußerung an. Die Pleite kam dazwischen, die Liegenschaft landete in der Konkursmasse und wurde über die Ediktsdatei zum Kauf angeboten.

Rechtsanwalt und Masseverwalter Bernhard Fink © Markus Traussnig

Doch der Prozess geriet ins Stocken. Nicht wegen fehlender Interessenten – laut Rechtsanwalt und Masseverwalter Bernhard Fink gibt es Kaufwillige. Vielmehr sei im Zuge des Verfahrens ein Problem aufgetaucht: Die einzige Zufahrt zum 3151 Quadratmeter großen Grundstück führt durch ein denkmalgeschütztes schmiedeeisernes Tor. Dieses wurde gemeinsam mit einem Teil der Grundstücksmauer in den 90er-Jahren ins öffentliche Gut der Landeshauptstadt übertragen. Unter „ungeklärten Umständen“, wie Fink betont. „Die Situation ist rechtlich schwierig, man könnte mehrere Abhandlungen darüber schreiben“, sagt er.

Das schmiedeeiserne Tor an der St. Veiter Straße steht unter Denkmalschutz © Weichselbraun Helmuth Kleine Zeitung

Straßenprojekt nie umgesetzt

Um den Knoten zu lösen, kam der Masseverwalter mit den Gläubigern überein, diese rund 100 Quadratmeter große Fläche um knapp 22.000 Euro von der Stadt abzulösen. Fink sieht darin auch Vorteile für die Stadt, die sich nicht mehr um den Erhalt des Denkmals kümmern müsste. Im Rathaus scheint man es dennoch nicht eilig zu haben. Das überrascht selbst den Masseverwalter: „Ich hätte nicht gedacht, wie lange es dauert, diese Angelegenheit abzuwickeln.“

Wie die zuständige Stadträtin Sandra Wassermann (FPÖ) erklärt, fehlt noch der notwendige Gemeinderatsbeschluss. „Früher sollte an dieser Stelle die Straße verbreitert werden, deshalb wurde die Fläche zum öffentlichen Gut erklärt. Diese Pläne wurden nie umgesetzt“, sagt sie. Dass die ungewöhnlichen Eigentumsverhältnisse potenzielle Käufer abschrecken und den Wert des Palais mindern könnten, könne sie nachvollziehen. Vorerst erhält die Stadt lediglich eine Bankgarantie. Geld fließt erst, wenn die Immobilie verkauft ist. Ihr Wert wird derzeit auf rund 2,6 Millionen Euro geschätzt.