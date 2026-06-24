Gegen 11.40 Uhr kam es am Dienstag auf der B113 zu einem Verkehrsunfall zwischen Kalwang und Wald am Schoberpass. Ersten Ermittlungen zufolge war ein 33-jähriger Lkw-Lenker aus dem Bezirk Murtal auf der B113 von Kalwang kommend in Fahrtrichtung Wald am Schoberpass unterwegs.

Bei Straßenkilometer 26,0 kreuzt die B113 eine Gemeindestraße, die auch zur Sebastianikirche führt. Dort wollte ein 33-jähriger Mann aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag mit seinem Pkw nach links auf die B113 in Fahrtrichtung Kalwang einbiegen. Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierte der Lkw mit der Fahrerseite des Pkw.

Durch die Wucht des Anpralls wurde der Pkw mehrere Meter weit weggeschleudert. Der Pkw-Lenker konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien. Er erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde vom Österreichischen Roten Kreuz in das UKH Steiermark, Standort Kalwang, gebracht. Ein mit beiden Lenkern durchgeführter Alkotest verlief negativ. Am Lkw entstand Sachschaden im Frontbereich. Am Pkw entstand vermutlich Totalschaden.