„Blacky ist der Beste.“ Da waren sich seine ÖSV-Teamkollegen einig. Auf dem Wasser macht dem Radentheiner so schnell niemand etwas vor. Wobei das sogenannte „Foil Pumping“ selbst einen Ausnahmekönner wie Marco Schwarz an seine Grenzen bringt. „Das ist richtig schwierig. Wassersportarten haben mir aber immer schon getaugt. Ob man das, was ich mache, schon Foilen nennen kann, weiß ich nicht – aber es geht in die richtige Richtung“, lacht der Allrounder. „Es macht Spaß und ist super fürs Gleichgewicht.“ Beim gemeinsamen Training in Kärnten gerät der 30-Jährige ins Schwärmen: „Was will man im Sommer mehr? Das Werzers Hotel Resort, der Wörthersee im Hintergrund – und zuhause ist es sowieso immer am schönsten.“ In der Vorbereitung sorgen solche Einheiten bewusst für Abwechslung. „Sonst trainiert jeder an seinem Stützpunkt, wo es oft ernst und zäh genug zur Sache geht. Da tut so ein Tapetenwechsel richtig gut. Da heißt es: Probieren statt studieren.“

Vielfalt war auch auf der Piste das Motto. Schwarz feierte in der vergangenen Saison seinen ersten Weltcupsieg im Super-G in Livigno und schrieb mit seinem emotionalen Riesentorlauf-Erfolg auf der legendären Gran Risa in Alta Badia eines der schönsten Comeback-Kapitel des Winters. Nur Olympia verlief nicht nach Wunsch: „Im Riesentorlauf wäre definitiv etwas möglich gewesen, aber den ersten Durchgang habe ich mir selbst verhaut.“

„Ich habe meine Technik teilweise über Bord geworfen“

Der Kombinations-Weltmeister von 2021 weiß, dass die Ansprüche an sich selbst nie kleiner werden. „Es geht sowieso immer besser. Ich habe mir von der letzten Saison mehr erwartet. Selbst Marco Odermatt wird Rennen gehabt haben, mit denen er nicht zufrieden war. Das liegt in unserer Natur: Wir setzen uns ständig höhere Ziele.“ Nach einer ausführlichen Analyse wurden die richtigen Schlüsse gezogen. „Teilweise bin ich einfach nicht sauber Ski gefahren und habe meine Technik über Bord geworfen. Da muss ich mich selbst an der Nase nehmen. Auch wenn es schnell wird, darf man die Basics nie vergessen.“ Seine Entscheidung in Sachen Slalom hat Schwarz längst getroffen, offiziell bestätigen wollte er sie aber noch nicht: „Die Ziele sind gesetzt und ich visualisiere schon sehr viel.“

Dafür gibt der Kärntner offen zu, dass ihm das Kopfkino sehr selten, aber doch einen Streich spielt. „Vor allem, wenn es nicht läuft. Natürlich steigere ich mich dann hinein. Ich würde lügen, wenn das nicht so wäre. Ich arbeite daran, cooler zu bleiben. Aber ich hinterfrage nicht alles bis ins letzte Detail. Ich muss mir einfach öfter bewusst machen, worauf es wirklich ankommt.“ Den größten Druck macht sich Schwarz ohnehin selbst: „Definitiv. Manchmal stehe ich mir dadurch selbst im Weg, weil ich mir zu viel auferlege. Das bin einfach ich. Je mehr man sich in etwas hineinsteigert, desto kontraproduktiver wird es. Es ist nie so leicht, wie man es sich wünscht.“

„Rücken und Knie machen keine Probleme“

Die Rückschläge und schweren Verletzungen haben Spuren hinterlassen – allerdings auch positive. „Besser als früher ist es sicher nicht. Aber ich denke heute öfter darüber nach, wie schön es ist, überhaupt gesund zu sein. Ich muss auf Holz klopfen: Mein Körper fühlt sich derzeit richtig gut an. Rücken und Knie machen keine Probleme. Natürlich gibt es gewisse Einschränkungen, und es wird nie mehr ganz so sein wie vor der Verletzung. Aber ich bin momentan sehr glücklich damit.“

Der Slalom-Gesamtweltcupsieger 2020/21, der heuer die Toskana erkundete, zählt zu jener Sorte Mensch, die Gefühle zulassen. „Wenn es nicht läuft, kann ich mich brutal ärgern. Emotionen gehören aber zum Leben dazu und müssen auch raus. Gleichzeitig weiß ich, dass ich mich im Griff haben muss“, sagt der Olympia-Silbermedaillengewinner von 2018 mit einem Grinsen. Und was hat ihn seine bisherige Karriere gelehrt? „Man kann nichts erzwingen. Es ist nicht jeder Tag ein Honigschlecken. Aber es geht immer weiter. Daran halte ich mich fest – denn ich weiß, dass noch viel Potenzial in mir steckt“, sagt er – ohne viel überlegen zu müssen.