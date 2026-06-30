„Für das Management des Klinikums ist es aktuell eine Zeit der Veränderung“, sagte Wolfgang Köle, ärztlicher Direktor des Uniklinikums Graz. Denn am Montag wurden gleich zwei Personen in ihren neuen Führungspositionen begrüßt. In der altehrwürdigen Bibliothek des Direktionsgebäudes stellte Ulf Drabek, Kages-Vorstand für Finanzen und Technik, den neuen Betriebsdirektor Bernd Leinich als „Mister PVE“ vor. Der gebürtige Grazer hat jahrzehntelange Erfahrung im Gesundheitssystem, denn als Gesundheitsreformmanager in Wien war er maßgeblich daran beteiligt, dass Primärversorgungszentren im heimischen Gesundheitssystem immer öfter eingerichtet werden. Dass PVEs auch in der Steiermark in großer Zahl eröffnet werden, geht auch auf die Initiative Leinichs zurück – er war von 2016 bis 2026 Geschäftsführer des Gesundheitsfonds Steiermark.

„Er zeichne sich durch seinen Blick über den Tellerrand aus“, sagte Drabek weiter. Seine berufliche Laufbahn hat Leinich dementsprechend unter anderem nach Australien oder die USA geführt. Der leidenschaftliche Läufer und Bergsteiger spricht neben Deutsch auch vier Fremdsprachen. Sein Vater habe ihn gelehrt, „wie man Dinge zu Ende bringt“, sagte Leinich. Er wolle helfen, die „hervorragende Qualität unseres öffentlich finanzierten, solidarischen Gesundheitssystems“ zu erhalten. Zukunftsfit könne dieses aber nur bleiben, wenn Teile davon verändert würden, sagte der Nachfolger von Gebhard Falzberger, der als Betriebsdirektor des flächenmäßig größten Krankenhauses Europas in den Ruhestand getreten ist. Das Uniklinikum übernehme über die Grenzen der Steiermark hinweg Verantwortung für Versorgung, Forschung und Lehre. „Umso wichtiger ist es, diese Schlüsselposition mit einer erfahrenen Persönlichkeit zu besetzen“, sagte Gesundheitslandesrat Karlheinz Kornhäusl.

Die neue Leiterin der Krankenhausapotheke Ingrid Friedl. An ihrer Seite: Landesrat Karlheinz Kornhäusl (links) und Bernd Leinich (rechts) © Uniklinikum Graz/ M. Kanizaj

Neu in ihrer Führungsposition ist auch Ingrid Friedl. Sie steht der Krankenhausapotheke des Uniklinikums vor. „Mit Ingrid Friedl gewinnt unsere Krankenhausapotheke eine fachlich versierte und äußerst engagierte Führungspersönlichkeit“, sagt Kages-Vorstandsvorsitzender Gerhard Stark. Auch Friedl ist gebürtige Grazerin. Sie engagiert sich seit vielen Jahren in Fachgremien, Lehre und Ausbildung. Unter anderem war sie als Clinical Research Manager bei Fresenius Kabi tätig, von 2008 bis 2026 leitete sie die Anstaltsapotheke des LKH Graz II.