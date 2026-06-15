250.000 Euro fehlen dem „Aktiven Tierschutz Steiermark“ für einen neuen Außenbereich des Tierschutzhauses am Grazer Neufeldweg. Zugesagt hätte diese Summe die Stadt Graz, sagte Katharina Gründl am Sonntag (14. Juni) gegenüber der Kleinen Zeitung. Pikant daran: Der neue Außenbereich mit „Reihenhäusern“ für 16 Hunde und einer neuen Feuerwehrzufahrt wird am Mittwoch (17. Juni) eröffnet. Die Finanzierungsabsage sei erst in der Vorwoche gekommen, so Gründl – wir haben berichtet.

Aus dem Büro der ressortzuständigen Stadträtin Claudia Schönbacher (KFG) hieß es am Sonntag, man habe sich „mit Nachdruck bemüht, finanzielle Mittel für die dringend notwendigen Umbauarbeiten sicherzustellen“. In Gesprächen wegen der Finanzierung sei man mit dem Büro von Finanzstadtrat Manfred Eber (KPÖ) gewesen. Die Signale seien positiv gewesen, die schlussendliche Absage zeige, dass es der Koalition an politischem Willen fehle.

Einmeldung fehlt

Dessen Büroleiter Stefan Herzog bestätigt die Gespräche, die Ende letzten Jahres stattgefunden haben. Die Vorwürfe des fehlenden politischen Willens weist Herzog zurück. Denn für notwendige Finanzierungen müssen rechtzeitig Einmeldungen bei der Finanzdirektion getätigt werden. Dann könne über eine Finanzierung über den Investitionsfonds entschieden werden. Eine solche Einmeldung bzw. ein solches Stück sei aber nicht eingelangt, so Herzog gegenüber der Kleinen Zeitung. „Aus diesem Grund konnte die Koalition auch keine Entscheidung darüber treffen, ob das Projekt dem kommenden Gemeinderat vorgelegt wird“, informierte Herzog Schönbachers Büro am 12. Mai 2026. Schönbacher-Sprecherin Jasmin Hans widerspricht Herzogs Darstellung. Über das Veterinärreferat habe man alle Anträge fristgerecht eingebracht.

Eine nächste „Finanzierungsrunde“ ist für nach dem Sommer geplant. Über diese Investitionen muss dann schon die neu gewählte Stadtregierung entscheiden, die Grazer Gemeinderatswahl findet ja am 28. Juni statt.

Grundsätzlich bewegt sich der finanzielle Rahmen des ersten Arche-Noah-Bauabschnitts bei etwa 700.000 Euro. In Planung sind weitere Bauabschnitte. Die Gesamtsumme der Investitionen soll laut „Aktivem Tierschutz Steiermark“ etwa zwei Millionen Euro betragen.