Seit Frühjahr 2023 war die Bettenstation der Klinischen Abteilung für Pneumologie am Uniklinikum Graz geschlossen. Für lungenkranke Steirerinnen und Steirer, die etwa an Asthma oder COPD leiden, eine besorgniserregende Situation – wir haben berichtet. Der Grund für die im Jahr 2023 „mittelfristige“ Schließung war Personalmangel. Ein Mangel, der mittlerweile behoben wurde, wie Nikolaus Kneidinger, Leiter der Klinischen Abteilung für Pneumologie, gegenüber der Kleinen Zeitung bestätigte: „Ja, wir konnten am 1. Juni wieder aufsperren“.

20 Betten stehen nun wieder zur vollumfänglichen Betreuung lungenkranker Personen zur Verfügung. Eine Erleichterung, wie Kneidinger sagt. Denn während der vergangenen Monate mussten die Patientinnen und Patienten auf unterschiedlichen Stationen versorgt werden. So waren einige Betten auf der Rheumastation untergebracht, wieder andere auf der Abteilung für Endokrinologie. Nun ist die Expertise wieder an einer Stelle, der Lungenabteilung, gebündelt. „So ist eine optimalere Versorgung möglich. Lungenerkrankungen können sehr komplex sein, da ist es vorteilhaft, wenn diese von einem Team betreut werden können“, erklärt Kneidinger.

Nikolaus Kneidinger © Uniklinikum Graz/ M. Kanizaj

Aktuell alle Betten gefüllt

Der Bedarf sei hoch, alle Betten aktuell schon gefüllt. Zusätzlich gibt es auch noch Versorgungseinheiten im LKH Graz II, Standort Enzenbach sowie pneumologische Expertise im Krankenhaus der Elisabethinnen. Und der Bedarf an Versorgung ist ein hoher. In Österreich leiden über einer Million Menschen an einer Lungenerkrankung. Zudem werden, aufgrund der medizinischen Fortschritte, Behandlungen und Therapieformen immer komplexer.