Das Gehirn, wie Denken, wie Fühlen funktioniert, das hat Therese Gogg schon in jungen Jahren interessiert. Dieses Interesse hat sie von der Schulzeit ins Medizinstudium in Graz mitgenommen und es hat sie auch während ihrer Facharztausbildung nie losgelassen. Nun ist die 50-Jährige seit 1. Juli neue Primaria an der Abteilung für Psychiatrie und Psychotherapie am LKH Graz II. Sie folgt in dieser Position Michael Lehofer nach. „Mein medizinisches Fachgebiet ist für mich deswegen so spannend, weil der Mensch im Mittelpunkt steht“, sagt Gogg.

Am LKH Graz II ist sie schon seit 2007 tätig, zunächst in der Kinder- und Jugendpsychiatrie, später wechselte sie in die Erwachsenenpsychiatrie. Nun ist sie nicht nur für ihre stationären wie ambulanten Patientinnen und Patienten verantwortlich – auch die Notfallambulanz fällt in ihren Aufgabenbereich –, sondern auch für über 30 Teammitglieder. „Wie in vielen anderen Bereichen gilt es auch bei uns, vorhandene Ressourcen bestmöglich einzusetzen und gleichzeitig hohen Anforderungen gerecht zu werden“, sagt Gogg über ihre neue Aufgabe. Als Herausforderung sieht sie künftig, die ambulante Behandlung weiter zu stärken und zu etablieren. „Wie können wir die Patienten dadurch noch gezielter unterstützen, sodass sie sich gut aufgehoben fühlen?“

Komplexeste Erkrankungsbilder

Ihre neuen Aufgaben beinhalten naturgemäß mehr organisatorische Tätigkeiten. Dies sieht Gogg aber nicht als Nachteil. „Gerade im Krankenhaus sehen wir komplexeste Erkrankungsbilder bei schwerstkranken Menschen. Diese haben sich eine gute, reibungslose Organisation verdient“, sagt Gogg. Abseits ihres Arbeitsalltags kann Gogg bei Yoga und Schwimmen am besten entspannen. Die Steirerin lebt mit ihrem Mann und ihren beiden Kindern in Graz.