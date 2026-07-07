Die Herzen von Tierschützern fliegen momentan Christian Wadl und Jürgen Puster von der Autobahnmeisterei Knittelfeld zu. Die Asfinag hat auf sozialen Medien ein Bild der beiden gepostet, das sie mit einem Kätzchen zeigt. Sie haben das Tier am Dienstag auf dem Mittelstreifen der S 36 gerettet, in Sicherheit gebracht und beim Tierheim Kobenz abgegeben. Das Posting hatte binnen kurzer Zeit hunderte Likes.

„Herz am richtigen Fleck“

„Ein großes Dankeschön an die Mitarbeiter der Asfinag, es gibt doch noch Menschen, die das Herz am richtigen Fleck haben. Sonst hätte dieses kleine Kätzchen keine Chance gehabt“, bedankt sich etwa eine Frau auf Facebook und versieht ihr Posting mit mehreren Herzen. Eine andere Dame bedankt sich ebenfalls und ist gleich mit einem Rat zur Stelle. Die Mitarbeiter sollten doch unbedingt die Umgebung nach weiteren Katzen absuchen, denn bestimmt seien dort weitere Tiere „samt Streunermutter“, schreibt sie mit drei Rufzeichen.

Christian Wadl aus Spielberg und Jürgen Puster aus Kobenz mit dem geretteten Kätzchen © Asfinag

„Die Rettung eines gesunden Tieres ist leider die Ausnahme“, sagt Jürgen Puster von der Autobahnmeisterei. Oft seien aufgefundene Tiere schwer verletzt oder tot. Umso mehr freue man sich, wenn wie in diesem Fall alles gut geht. Entenfamilien seien schon auf der S 36 unterwegs gewesen, ebenso wie Bussarde, Dachse, Füchse und andere Tiere.

Mehr Sicherheit

Kleine Heldentaten wie diese haben große Wirkung, auch was die Sicherheit betrifft. Denn mit Tierrettungen sorgen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Asfinag auch für mehr Sicherheit von Lenkern. Herumstreunende Tiere sind eine Gefahr, insbesondere bei hohen Geschwindigkeiten. Dabei gilt es für die Asfinag-Kräfte zu jeder Minute, größte Vorsicht walten zu lassen, um nicht selbst zum Opfer zu werden. Das ist leider Ende Juni einem 42-jährigen Kärntner passiert, der bei Mäharbeiten auf der A2 ums Leben gekommen ist (wir berichteten).