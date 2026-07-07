Zu einem Verkehrsunfall auf der L 518 im Bereich der Schnellstraßenabfahrt Knittelfeld Ost wurden am Dienstagmorgen die Freiwilligen Feuerwehren Kobenz und Knittelfeld alarmiert.

Der Notruf ging um 7.07 Uhr ein. Zunächst waren die Einsatzkräfte von einer eingeklemmten Person ausgegangen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stellte sich jedoch heraus, dass sich alle Beteiligten bereits außerhalb des Unfallfahrzeuges befanden.

Eine verletzte Person wurde vom Roten Kreuz medizinisch erstversorgt und anschließend mit Verletzungen unbestimmten Grades in ein Krankenhaus gebracht.

Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab, errichtete einen doppelten Brandschutz und führte Reinigungsarbeiten auf der Fahrbahn durch. Nach Abschluss der polizeilichen Unfallaufnahme wurde die Straße für das Abschleppunternehmen vorbereitet, um den Verkehrsfluss möglichst rasch wiederherzustellen.

Nach rund einer Stunde war der Einsatz beendet und die Einsatzkräfte konnten in ihre Rüsthäuser einrücken.