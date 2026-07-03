Eine Stunde vor Beginn des Bundesheer-Sommerballs im Zeltweger Fliegerhorst am Donnerstagabend ging die Exklusivmeldung der Kleinen Zeitung online: Die für 2027 geplante Flugshow Airpower soll abgesagt und möglicherweise erst 2029 stattfinden. Entsprechend schnell verbreitet sich im Hangar 5 die Nachricht unter den Offizieren in ihren weißen und grauen Gesellschaftsanzügen. Auch bei den anwesenden Politikern und Touristikern ist es ein großes Thema.

„Nicht entschieden“

Eine kurze Umfrage ergibt eine Stimmung zwischen Erstaunen, Hoffnung und Enttäuschung. Gastgeber Oberst Roland Miedler zeigt sich zurückhaltend: „Ich möchte mich vor öffentlichen Äußerungen erst intern informieren.“ Gast des Sommerballs ist auch der Kommandant der österreichischen Luftstreitkräfte und Air Chief des Bundesheeres, Generalmajor Gerfried Promberger: „Die Angelegenheit ist nicht entschieden, es ist derzeit noch in Beurteilung im Verteidigungsministerium“, sagt er. Und: „Von wem auch immer diese Information über die Absage kommt, von uns stammt sie nicht.“

Luftstreitkräfte-Kommandant Gerfried Promberger bei seiner Rede am Sommerball © Peter Haslebner

Überrascht zeigt sich auch Tourismuschef Michael Ranzmaier-Hausleitner: „Es wäre schade, denn der Wirtschafts- und Werbefaktor ist für die Region wichtig.“ Am Sommerball befragt die Kleine Zeitung auch FPÖ-Landtagsabgeordneten Thomas Maier. Er betont, dass vonseiten des Landes die Finanzmittel für die Airpower im nächsten Jahr zur Verfügung stünden: „Wenn die Verteidigungsministerin und der Finanzminister uns eine Absage für 2027 erteilen, hoffe ich zumindest, dass die Airpower 2028 stattfinden kann, weil die Region diese Veranstaltung braucht.“

Obmann Michael Ranzmaier-Hausleitner und Geschäftsführerin Isabella Painhapp vom Tourismusverband Murtal mit Oberst Roland Miedler © Peter Haslebner

ÖVP-Landtagsabgeordneter Bruno Aschenbrenner sagt zur wahrscheinlichen Verschiebung: „Aus regionaler Sicht tut mir das leid, weil die Airpower ein riesengroßer Beitrag zur regionalen Wertschöpfung ist.“ Doch wenn es auf Bundesebene budgetäre Gründe für eine Verschiebung gibt, verstehe er das.

SPÖ-Bundesrätin lehnt Airpower ab

Die Wertschöpfung ist für SPÖ-Bundesrätin Gabriele Kolar der einzige Pluspunkt der Airpower: „Man darf aber nicht unter den Teppich kehren, dass viele Menschen in der Region darunter leiden. Ursachen sind der Dreck von oben, der enorme Lärm in der gesamten Region nicht nur während, sondern auch Wochen vor dieser Veranstaltung.“ Sie habe Sympathie für das Bundesheer, aber wenn es nach ihr gehe, brauche es die Airpower nicht: „Die 1,2 Millionen, die das Land Steiermark dazuzahlt, könnte die Region für andere Zwecke gut gebrauchen, etwa für den Gesundheitsbereich.“ Zudem sei die Gefahr nicht zu vergessen: „Bei den bisherigen Flugshows ist zum Glück nichts passiert, aber man hört immer wieder von Unfällen bei ähnlichen Veranstaltungen.“

Nicht nur finanzielle Gründe

Die Kleine Zeitung hat sich abseits des Balls in Heereskreisen umgehört. Demnach sprechen nicht nur finanzielle Gründe für eine Verschiebung. Problematisch sei auch, dass es nach wie vor zu wenig Fluglotsen gibt. Wie berichtet, muss deshalb teilweise sogar der Eurofighterbetrieb nach Linz-Hörsching oder Klagenfurt verlegt werden. Eine Großveranstaltung wie die Airpower zu stemmen, wäre unter diesen Umständen schwierig.