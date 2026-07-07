Das Zeitfenster zwischen dem Ende der alten und dem Start der neuen Skisaison ist kurz. Deshalb war für die neue Achter-Sesselbahn auf den Rosenkranz-Gipfel eine umfangreiche Vorbereitung nötig, um den Bau binnen weniger Monate durchziehen zu können. „Leider hat ein einzelner Beamter in Graz das Projekt um einige Wochen verzögert“, sagte Kreischberg-Eigentümer und Anwalt Erich Moser anlässlich des Spatenstichs am Montag. Er meinte damit einen Mitarbeiter der Umweltabteilung des Landes.

Lob hatte er hingegen für die BH Murau und die in Judenburg ansässige Baubezirksleitung übrig: „Da sitzen Leute, die die Örtlichkeit kennen und wissen, worum es geht.“ Mosers Fazit: „Je weiter die Verwaltung vom Ort der Entscheidung weg ist, desto schlimmer wird es.“

Trotz der Widrigkeiten werde man bereits im Dezember mit der neuen Sesselbahn in die Skisaison starten können. Der Bau ist bereits in vollem Gange, Erich Moser musste seine Rede mehrmals wegen des Lärms vorbeifahrender Baumaschinen unterbrechen. Die Bauarbeiter tragen Montagmittag bereits dickere Jacken und Hauben, es ist windig und frisch.

Schlepplift bleibt

Moser begrüßte die Spatenstich-Gäste auch im Namen seiner Frau Barbara und seines Sohnes Martin, die ebenfalls auf den Rosenkranz gekommen waren. Dazu die Geschäftsführer Karl Fussi und Reinhard Kargl, Kreischberg-Mitarbeiter, Vertreter von Partnerfirmen sowie zwei „Finanzminister“. So nennt Erich Moser seinen Prokuristen Wolfgang Gerold und den Murauer Steuerberater Hermann Jaklitsch junior, die auf eine ordnungsgemäße finanzielle Abwicklung des Millionenprojekts achten. Auch Jürgen Bernsteiner von der Raiffeisen-Landesbank kam auf den Kreischberg.

Das Projekt ist bislang ohne Förderung. Auf einen entsprechenden Antrag hat das Land Steiermark bis heute nicht reagiert, war am Rande des Spatenstichs zu erfahren.

Die Achter-Sesselbahn mit Abdeckhauben ersetzt den bisherigen Zweier-Sessellift auf den Rosenkranz, der bereits mehr als 30 Jahre alt ist. Die gute Nachricht für alle Nostalgiker: Der Rosenkranz-Schlepplift bleibt erhalten.

4000 Gäste pro Stunde

Die Daten der neuen Anlage sind bemerkenswert: Die knapp eineinhalb Kilometer lange Strecke bis zur auf 2123 Meter Seehöhe gelegenen Bergstation bewältigt die Seilbahn in vier Minuten. Die Fahrgeschwindigkeit von sechs Metern pro Sekunde entspricht gut 20 km/h. Am Seil hängen 77 Achtersessel, sie können rund 4000 Gäste pro Stunde befördern. Es handelt sich um eine Anlage der in Südtirol ansässigen Leitner AG.

Dank an Investor

Die Achter-Sesselbahn ist bereits die zweite Großinvestition binnen weniger Jahre. 2021 ging die 38 Millionen teure Zehner-Gondelbahn in Betrieb. Für die Investitionsfreudigkeit der Familie Moser dankt Patrick Weilharter, Bürgermeister von St. Georgen am Kreischberg: „Es ist für die Gemeinde und für den ganzen Bezirk von unschätzbarem Wert, dass hier ein Investor tätig ist, der einen engen Bezug zur Region hat und auch so gut wie möglich darauf schaut, dass regionale Firmen zum Zug kommen.“ Auch für die langfristige touristische Entwicklung der Gemeinde sei das Projekt wertvoll.