„Die Behörde kann doch nicht eine Frau dazu verpflichten, ihrem Lebensgefährten Unterhalt zu zahlen“, sagt Behindertenanwalt Martin Kahlig. Er führt derzeit einen Musterprozess gegen die Bezirkshauptmannschaft Wolfsberg.

Sein Klient, ein 34-jähriger Mann mit Behinderung, hat vor einiger Zeit eine Frau kennengelernt. Die beiden wurden ein Paar und entschieden sich, im Herbst 2025 zusammenzuziehen. „Doch seit er mit seiner Partnerin zusammenlebt, bekommt er keine Sozialhilfe mehr. Vereinfacht gesagt, findet die Behörde, die Frau verdient genug Geld - rund 2500 Euro monatlich ohne Sonderzahlungen - um für ihren Lebensgefährten aufzukommen. Sie müsste für ihn zahlen und ihn sogar krankenversichern“, schildert Kahlig.

Abhängigkeit

Der 34-jährige Betroffene hat eine schwere Behinderung und ist erwiesenermaßen nicht selbsterhaltungsfähig. „Er hat aufgrund seiner Behinderung nie arbeiten und selbst Geld verdienen können“, betont Kahlig. Das ist auch in den Gerichtsakten, die der Kleinen Zeitung vorliegen, belegt. Als der Betroffene noch allein gelebt hat, erhielt in etwa 1200 Euro Sozialhilfe. Als er nun von einem anderen Bundesland zu seiner Lebensgefährtin nach Kärnten gezogen ist, wurde sein Antrag auf Sozialhilfe nach dem Kärntner Chancengleichheitsgesetz abgelehnt. „Er hat damit gerechnet, dass er weniger Sozialhilfe bekommt, weil er ja jetzt nicht mehr allein wohnt, aber dass ihm sein Lebensunterhalt komplett gestrichen wird, ist nicht nachvollziehbar“, meint Kahlig.

Martin Kahlig, Leiter der Behindertenanwaltschaft Kärnten © Peter Rass

Der Leiter der Behindertenanwaltschaft Kärnten hat schon mehrere solcher Fälle erlebt, nun geht er gerichtlich gegen die Behörde vor, um Menschen mit Behinderung in Zukunft vor solchen Situationen zu schützen. „Wenn ein Mensch mit Behinderung einen Partner oder eine Partnerin kennenlernt, soll ihm das Zusammenleben nicht durch die Streichung seines Lebensunterhaltes erschwert werden.“ Nachsatz: „Der betroffene 34-Jährige hat Anspruch auf Sozialhilfe, denn wenn er diese Unterstützung nicht mehr bekommt, treibt man ihn in ein Abhängigkeitsverhältnis von der Partnerin.“ Das könne nicht im Sinne der Menschen mit Behinderung sein, kritisiert Kahlig. „Man stelle sich nur vor, eine Frau mit Behinderung lebt in einer Gewaltbeziehung mit einem Mann und sie kann ihn nicht verlassen, weil sie finanziell von ihm abhängig und er sie sogar krankenversichert ist. Das geht nicht.“

Laut Kahlig sei das Vorgehen der Bezirkshauptmannschaft nicht gesetzeskonform. „Ich habe den Eindruck, die BH Wolfsberg verwendet eine veraltete Rechtslage. Das aktuelle Landesgesetz ist nämlich gut und im Sinne der Menschen mit Behinderung. Laut Gesetz ist die Sozialhilfe des Mannes zu kürzen, wenn er zu seiner Partnerin zieht, aber nicht abzulehnen.“

Sind Lebensgefährten unterhaltspflichtig?

Die BH findet ihre Entscheidung gerechtfertigt: „Im gegenständlichen Fall liegt sogar eine Lebensgemeinschaft vor. Das Nettoeinkommen der Lebensgefährtin mit Sonderzahlungen errechnet sich mit rund 3000 Euro.“ Zudem hält die BH fest, dass der 34-Jährige mit Behinderung derzeit 630 Euro Prämie im Monat bekommt, weil er versucht, eine Ausbildung zu machen. Deshalb braucht es nach Ansicht der BH keine Sozialhilfe für den Mann. „Die Behörde ist der Meinung, seine Lebensgefährtin soll für ihn zahlen. Aber das ist rechtlich nicht gedeckt, zumal es in Österreich keine gesetzliche Unterhaltspflicht zwischen Lebensgefährten gibt.“

Die betroffene Lebensgefährtin schreibt in einer Stellungnahme ganz offen: „Da wir weder verheiratet sind, noch lange in einem gemeinsamen Haushalt leben, ist für mich nicht nachvollziehbar, warum ich meinem Partner gegenüber unterhaltspflichtig sein soll. Mir war bewusst, dass mein Partner durch den Einzug in meinen Haushalt eine geringere Sozialhilfe als zuvor als Alleinstehender beziehen würde. Dass ihm jedoch sämtliche Leistungen gestrichen werden und zudem seine Krankenversicherung wegfällt, hat uns in eine äußerst belastende finanzielle, emotionale und gesundheitliche Situation gebracht.“ Speziell die Streichung der Krankenversicherung habe gravierende Folgen. „Mein Partner konnte medizinisch notwendige Untersuchungen nach einem Bandscheibenvorfall nicht rechtzeitig in Anspruch nehmen.“

Behindertenanwalt Kahlig hat Beschwerde beim Landesverwaltungsgericht eingelegt. Mit einem ersten Erfolg: Die Richterin hat den Bescheid der BH aufgehoben und zur neuerlichen Bearbeitung zurückverwiesen. Das Gericht schreibt ganz klar: „Ein gesetzlicher Unterhaltsanspruch besteht zwischen Lebensgefährten nicht. Weshalb die belangte Behörde das Einkommen der Lebensgefährtin bei der Bemessung der Hilfe zum Lebensunterhalt einbezogen hat, kann nicht nachvollzogen werden, gibt es dazu keine gesetzliche Grundlage. . .“ Nach der Aktenlage ergibt sich, dass der Mann nicht in der Lage ist seinen Lebensunterhalt selbst zu erwirtschaften, steht im Erkenntnis des Landesverwaltungsgerichts. Bei der Entscheidungsfindung der Bezirkshauptmannschaft sei es zu „Ermittlungslücken“ gekommen.

Der Mann mit Behinderung habe einen Antrag auf Lebensunterhalt eingebracht. „Die Berechnung der Hilfe zum Lebensunterhalt erfordert ein umfassendes Beweisverfahren, das von der belangten Behörde bisher nicht durchgeführt wurde.“ Daher geht der Fall jetzt zurück an die Bezirkshauptmannschaft.