Angekündigt wurde sie schon vor Monaten, beschlossen wurde sie am Dienstag dieser Woche im Nationalrat: die Novellierung des Tabak- und Nichtraucherschutzgesetzes. Die Eckpunkte betreffen zum einen tabakfreie Nikotinerzeugnisse wie Nikotinbeutel Diese sind nun erstmals im Tabakgesetz erfasst und dürfen an Unter-18-Jährige nicht mehr verkauft werden. Zum anderen wird der Verkauf von Einweg-E-Zigaretten ab dem Jahr 2027 komplett verboten – wir haben berichtet.

Nach sechs Jahren der Vorarbeit, Verhandlungen und Abstimmungen gibt es nun ein neues Gesetz, das verdiene Anerkennung, sagt Waltraud Posch von Vivid, der Fachstelle für Suchprävention. In Bezug auf die Einweg-E-Zigaretten sagt die steirische Suchtexpertin: „Für die Umwelt ist das ein größerer Schritt als für die Suchtprävention.“ Denn das Verbot für eine bestimmte Produktgruppe sei aus dieser Hinsicht nicht genug. „Das ist, als ob ich Dosenbier verbieten würde, aber Alkohol nur schwach reguliere.“

Suchtexpertin Waltraud Posch © Vivid

Obergrenze für Nikotingehalt

Oder anders gesagt: Es bleiben zahlreiche andere nikotinhaltige Produkte auf dem Markt verfügbar. „Am effektivsten ist es, Nikotin als Wirkstoff zu regulieren und nicht nur einzelne Produktgruppen“, ist Posch überzeugt. Bis zu einem gewissen Grad passiert das auch in Bezug auf Nikotinbeutel und Co. Hier gibt es eine Obergrenze in Bezug auf Nikotingehalt. Es folgt ein Aber: „In einem Nikotinbeutel, den man sich unter die Lippe schieben kann, darf mehr Nikotin enthalten sein als in einer herkömmlichen Zigarette“, erklärt Posch. Zwölf Milligramm sind es etwa in einer Zigarette, bis zu 16,6 Milligramm dürfen es in einem Nikotinbeutel sein.

Besonders bei jungen Menschen sind neuartige Nikotinprodukte beliebt. In vielen Fällen haben sie die herkömmliche Zigarette als Einstiegsprodukt bereits abgelöst. Das vor allem auch, weil diese bislang als Lifestyle-Produkte vermarktet werden konnten: bunt, lässig, vermeintlich gesundheitsschonender. Auch bei zahlreichen Veranstaltungen treten die Hersteller solcher Produkte als Sponsoren auf. Mit der Novellierung wird nun Werbung und Sponsoring für Nikotinbeutel und Co. strenger geregelt. Aber: „Dieses Verbot wird erst ab März 2028 schlagend“, erklärt Posch. Vonseiten des Gesetzgebers wird der Aufschub mit bereits abgeschlossenen Verträgen der Hersteller argumentiert.

Zudem sieht die Gesetzesnovellierung gesundheitsbezogene Warnhinweise auf den Verpackungen von Nikotinprodukten vor. Aber im Gegensatz zu Zigarettenpackungen sind Größe und Gestaltung nicht vorgeschrieben, auch der Hinweis auf das Rauchfrei-Telefon ist nicht vorgesehen. „Der gesundheitsbezogene Warnhinweis und die Informationsbotschaft sind an der Seite oder am Boden jeder Packung und Außenverpackung unablösbar anzubringen und müssen klar und deutlich sichtbar sein“, steht im Gesetz geschrieben. Aus Sicht der Suchtprävention sei der Effekt dieser Novellierung wohl gering einzuschätzen, so Posch.